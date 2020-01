Saldi al via, caccia all’occasione: tutte le regole su prezzi, cambi e pagamenti

Anche se negli ultimi anni fenomeni di importazione come Black Friday e Cyber Monday hanno dilazionato gli acquisti a prezzi vantaggiosi, i saldi invernali sono sempre un appuntamento attesissimo dai consumatori italiani.

In Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta hanno già dato il via alla stagione degli sconti, mentre tutte le altre regioni lo “start” ufficiale è stato fissato per sabato 4 gennaio: le aspettative, inutile negarlo, sono alte anche per i negozianti, consapevoli comunque che la concorrenza di altre finestre promozionali nella parte finale dell’anno ha smorzato l’impatto dei saldi veri e propri.

A dare una piccola speranza in più, quest’anno, è però il calendario: con l’Epifania che cade di lunedì, infatti, i consumatori si trovano di fronte a un weekend lungo che potrebbe dare subito un avvio sprint della campagna che in Lombardia si concluderà il 3 marzo.

Tra le promozioni più attese ci sono quelle legate agli articoli sportivi, in particolare nel settore dello sci.

Per quanto riguarda la propensione all’acquisto, secondo le ultime stime anche a Bergamo si conferma quanto rilevato a livello nazionale dall’Ufficio Studi Confcommercio: spesa media di 140 euro a persona, 324 a famiglia.

Come sempre, le raccomandazioni riguardano in particolare i prezzi: il negoziante ha l’obbligo di indicare quello iniziale di vendita e quello finale, con l’aggiunta della scontistica applicata.

I capi proposti in saldo dovrebbero avere un carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Nulla, però, vieta al commerciante di mettere in vendita anche capi non stagionali.

Per quanto riguarda i cambi, la possibilità è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, ad eccezione dei prodotti danneggiati o non conformi: in questi casi scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibili, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Chi compra, però, è tenuto a denunciare il vizio entro due mesi.

Anche per la prova dei capi non esiste obbligo mentre sulle carte di credito la regola è ben precisa: il negoziante le deve accettare.