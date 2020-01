Quasi noioso proporre le previsioni del tempo in queste settimane: cambierà qualcosa a Bergamo e in provincia? Risponde Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Lungo il bordo orientale di un robusto e molto vasto campo di alta pressione, si avvicina alle Alpi una modesta massa d’aria più fredda di origine polare marittima, ma che interesserà il territorio balcanico, lasciando ai margini la nostra regione. Proseguono quindi condizioni di tempo stabile con inversioni termiche, deboli gelate notturne in pianura e locali nebbie nella bassa pianura.

Venerdì 3 gennaio 2020

Tempo Previsto: Passaggi nuvolosi medio-alti alternati a schiarite in un contesto senza precipitazioni ovunque. Nubi basse più compatte su basso milanese, lodigiano e pavese dal pomeriggio, in estensione a bassa pianura centro-orientale in serata. Foschie dense in pianura e nelle vallate, con locali nebbie nottetempo e al primo mattino in bassa Pianura Padana.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento tra -2/+1 °C (valori più elevati in zona laghi e vaste aree metropolitane). Massime stazionarie tra +6/+10 °C.

Sabato 4 gennaio 2020

Tempo Previsto: Durante la notte addensamenti nuvolosi si avvicineranno al crinale alpino confinale, mentre sul resto del territorio le nubi lasceranno il posto ad ampie schiarite. Nel corso della giornata molto nuvoloso su alta Valchiavenna, settore alpino retico prossimo al confine e livignasco con qualche fiocco di neve associato (si escludono apporti significativi); altrove proseguono condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, salvo locali nebbie al mattino in Pianura Padana.

Temperature: In pianura minime stazionarie; massime in aumento tra +8/+12 °C.

Domenica 5 gennaio 2020

Tempo Previsto: Giornata nel complesso soleggiata ovunque, salvo possibili banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino su medio-bassa Pianura Padana. Gelate notturne in pianura e lungo le vallate.

Temperature: In pianura: minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione.