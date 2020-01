Pietro si sente male e muore in strada alla Malpensata, era conosciuto da tutti

Sono passate da poco le 17 di venerdì 3 gennaio quando un residente della Malpensata nota Pietro Fornoni, 64 anni originario di Ardesio, seduto sul marciapiedi di via San Giovanni Bosco, confuso dai fumi dell’alcol. Ma c’è qualcosa che non va. L’uomo si avvicina e chiede a Pietro se tutto va bene. Piero si alza, si incammina, pochi passi per una decina di metri e poi crolla a terra.

Nella caduta batte la testa. Immediate partono le chiamate al 112. Sul posto arrivano un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica. I medici fanno di tutto per rianimare Pietro, ma il respiro cede il passo al silenzio: è morto. Sul posto arrivano anche gli agenti della Questura di Bergamo.

Nel quartiere tutti conoscevano Pietro, aiutava il parroco ed era affidato alle cure dalla Opera Pia Bonomelli, proprio dall’altra parte del piazzale della Malpensata rispetto a via San Giovanni Bosco dove la morte lo ha colto al tramonto di un freddo venerdì sera di gennaio.