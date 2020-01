“La porta dei sogni” o “L’attimo fuggente”? La tv del 3 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 3 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza e ultima puntata de “La porta dei sogni”.

Al centro della trasmissione, condotta da Mara Venier, il cui scopo è quello di realizzare, anche grazie alla collaborazione di ospiti famosi i sogni della gente comune, ci sono nuovi e stupefacenti avvenimenti. Tra gli altri vediamo l’abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di km di distanza da oltre dieci anni; la possibilità, per un’appassionata, di danzare con i ballerini più famosi d’Italia; e infine una proposta di matrimonio romantica, originale e decisamente inaspettata.

La7 alle 21.15 trasmetterà il film “L’attimo fuggente”, con Robin Williams. All’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto: con gesti a volte plateali infonde negli studenti l’amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l’austera famiglia per fare d’attore.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Tutto quello che vuoi”, con Giuliano Montaldo.

Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo), invece, è un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro ma non si sono mai incontrati finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni, dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta (e dai suoi versi) affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta e di quella celata nel suo stesso cuore.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “#Cr4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza ne “I migliori Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Notte al museo 3 – Il segreto del faraone”, con Ben Stiller; su Canale5 alle 21.20 “Una tata magica”, con James Van Der Beek; su Italia1 alle 21.40 “Indiana Jones e il tempio maledetto”, con Harrison Ford; e su Rai4 alle 21.10 “Charlie’s Angels: più che mai”; con Cameron Diaz.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Fotografando Patrizia”, con Monica Guerritore; su La5 alle 21.10 “Storia d’inverno”, con Colin Farrell; su Iris alle 21 “Demolition man”, con Sylvester Stallone; e su Italia2 alle 21.30 “La maledizione di Chucky”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night”. Rodin, Divino Inferno: ‘La porta dell’Inferno’ doveva essere il capolavoro della sua vita, una scultura colossale popolata da dannati, donne che aveva amato e tanti segreti – Civilizations, L’arte del tempo – Il potere dell’apparenza: L’apparenza è ciò che vediamo, oppure ciò che abbiamo imparato a vedere?

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw, Ella Leyers e Bart Hollanders. Andranno in onda quatto episodi intitolati “Il fattore scatenante”, “Il peso della coscienza”, “Scacco matto” e “Tragico epilogo”. Nel primo, Diana Thyssen ha subito violenza nei bagni del campus. La polizia brancola nel buio. Nel secondo, il capo bibliotecario dell’università è stato avvelenato, ma forse non era lui l’obiettivo del killer. Nel terzo, un ispettore viene assassinato in casa sua. Nel quarto, uno studente di giurisprudenza del primo anno è scomparso senza lasciare traccia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15″L’album di Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia – All stars battle”.