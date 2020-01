Il musical di Peter Pan, comici di Zelig e Colorado, ruota e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano il musical “Peter Pan” a Parre, lo show dei comici di Zelig & Colorado a Selvino, la ruota panoramica in Piazza Matteotti, la pista di pattinaggio in Piazza della Libertà e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

SABATO 4 GENNAIO

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– “Il lago dei cigni”, al Sociale in scena il Balletto di San Pietroburgo

DOMENICA 5 GENNAIO

LUNEDI’ 6 GENNAIO

– Al Creberg in scena “Cenerentola – Il musical”

ALME’

– Mostra dei presepi ad Almè

BREMBATE DI SOPRA

– “Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

CASNIGO

– A Casnigo arrivano i Re Magi

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– “Aspettando la Befana” a Castione della Presolana

CLUSONE

– A Clusone in scena “Un altro giro di pedale”

GANDINO

– “La Befana arriva dal cielo” a Gandino

GAVERINA TERME

– Festa della Befana a Gaverina Terme

GAZZANIGA

– Presepe vivente a Orezzo

GORLAGO

– “Le Quattro Stagioni del conservatorio” a Gorlago

GORNO

– Visita alle miniere di Gorno

LALLIO

– A Lallio concerto gospel del Voising Chorus

LOVERE

– Apertura del palaghiaccio al porto turistico di Lovere

– A Lovere presepe ispirato al ‘700 napoletano

– Visita guidata al borgo antico di Lovere

– Spettacolo con il fuoco a Lovere

– “Concerto dell’Epifania” a Lovere

MAPELLO

– A Mapello tanti eventi in vista delle festività natalizie

NEMBRO

– “Gran concerto per il nuovo anno” a Nembro

PARRE

– A Parre in scena il musical “Peter Pan”

PRADALUNGA

– Gemellaggio tra la banda di Cornale e la banda di Nese

ROVETTA

– “Concerto dell’Epifania” a Rovetta

SARNICO

– Mercatini di Natale a Sarnico

SCANZOROSCIATE

– “Concerto di Capodanno” a Scanzorosciate

SELVINO

– A Selvino concerto de “La Montanara”

– A Selvino show dei comici di Colorado e Zelig

SONGAVAZZO

– A Songavazzo premiazione del concorso “Rime sotto l’albero”

TAVERNOLA BERGAMASCA

– A Tavernola in scena “Il quarto re”