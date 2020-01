Centro Diurno Integrato di Boltiere: interventi per 36mila euro

Amministrazione Palazzini attiva anche a fine anno. Importanti lavori verranno realizzati nei prossimi mesi presso il Centro Diurno Integrato di Vicolo Benaglio.

Dopo aver riscontrato un completo ammaloramento della guaina bituminosa posta a protezione della copertura piana dell’immobile, che al momento sta intaccando solamente le gronde, si rende necessario il rifacimento di tale manto di copertura. L’intervento, come spiegato dalla determina di fine anno numero 549, e come spiegato dallo stesso Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni oltre che Vicesindaco Renato Cavalleri, sarà effettuato con urgenza. Tale urgenza permetterà la sostituzione della guaina di copertura senza dover intervenire sugli appartamenti sottostanti, al momento non intaccati da perdite significative. Con tale determina si sono stanziati pertanto 29.000 € per l’esecuzione dei lavori.

Altri interventi, meno impegnativi finanziariamente, ma necessari ai fini di garantire la sicurezza del centro diurno verranno anch’essi eseguiti nelle prossime settimane, ed in particolare riguardano in particolare il parcheggio interrato dell’impianto e l’installazione di un cancello con chiusura elettrica oltre che apposite uscite di emergenza. Si tratta nel dettaglio di due interventi, stabiliti con altrettante determine (nr 538 e nr 534) per il valore di 6.300 € e di 900 €.

Questi interventi permetteranno entrambi di mantenere intatte le caratteristiche del centro e di migliorarne qualità e sicurezza, garantendo così la continuità del servizio erogato quotidianamente.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere