Auguri a Greta Thunberg: l’attivista che lotta per il pianeta compie 17 anni

Greta Thunberg compie 17 anni. La ragazza, che ha ideato e promosso il movimento “Fridays For Future”, è nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003: figlia della cantante lirica Malena Ernamn e dell’attore Svante Thunberg, è conosciuta in tutto il mondo per la sua battaglia per la salvaguardia del pianeta.

Meno di due anni fa, nell’estate 2018, ha iniziato il suo “Skolstrejk för klimatet” (in italiano “sciopero per il clima”): ha deciso di scioperare ogni venerdì non andando a scuola per sensibilizzare le persone sul grave problema del cambiamento climatico, attirando l’attenzione dei media in Svezia e su scala globale. In poco tempo la protesta ha preso il nome di “Fridays for future” (“venerdì per il futuro”) e si è diffusa in molti altri paesi. Ha coinvolto milioni di giovani e giovanissimi, studenti e insegnanti culminando con l’organizzazione di quattro scioperi internazionali.

Greta è diventata il simbolo di queste lotte: ha partecipato a importanti conferenze come quelle dell’Onu, del Parlamento europeo ed è stata candidata al nobel per la pace ed eletta persona dell’anno dal Time nel 2019.

E come ha festeggiato il suo compleanno? È andata nella piazza di Stoccolma insieme ad altri giovani come ha già fatto molte altre volte, per chiedere ancora una volta ai governi di tutto il mondo di fare qualcosa per contrastare il cambiamento climatico e salvare il pianeta.