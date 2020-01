Terraneo è l’azienda di Verano Brianza che dal 1951 fonde la tradizione delle aziende produttrici di mobili con l’innovazione tecnologica per fornire ai propri clienti le migliori soluzioni per l’arredo.

Con più di 60 anni di attività nel settore, guidata da tre generazioni della famiglia Terraneo, l’azienda è riuscita a diventare un punto di riferimento per la produzione di mobili in kit di montaggio per le attività commerciali e per la grande distribuzione specializzata,tra cui grandi aziende d’arredamento e grandi catene internazionali di bricolage.

Con la continua ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione, Terraneo cerca di migliorare in modo costante il proprio prodotto in termini di praticità e design, ma anche dal punto di vista dell’eco-sostenibilità dei materiali. Tra i materiali utilizzati su richiesta possono essere utilizzati soluzioni eco-compatibili,tra cui mobili in kit con legno certificato FSC che proviene da foreste a gestione responsabile. Inoltre, le tecniche di produzione migliorate riducono gli scarti e le emissioni di CO 2 di tutti i cicli di lavorazione.

Anche la gestione della rete di distribuzione ha influito sulla linea di produzione, infatti i mobili vengono venduti in kit perché sono più facili da trasportare e occupano meno spazio dunque, si riducono notevolmente i costi e i tempi di spedizione, così come le emissioni legate al trasporto.

In particolare, la linea di produzione dedicata agli armadi in kit di montaggio rappresenta a pieno la visione aziendale, infatti la caratteristica primaria di questi prodotti è il design eco-friendly dal gusto lineare e pulito. Adatti per ogni stile di arredamento, la struttura è capiente e stabile così da poter contenere facilmente anche gli oggetti più ingombranti e, la facilità di trasporto e montaggio del kit, agevola sia le aziende che il consumatore finale in ottica di costi e praticità. Tutti i pannelli del kit poi, vengono prodotti con pochissimo scarto di materiale grazie alle innovazioni tecnologiche apportate ai nuovi macchinari.

Con lo stesso concetto di design attento all’ambiente sono stati prodotti anche tutti i modelli di scarpiera salvaspazio, pratici e capienti ma soprattutto realizzati con pochi sprechi ed emissioni ridotte al minimo. Per evitare ulteriormente gli sprechi, l’ultimo progetto di Terraneo per questo mobile prevede un importante aumento di spessore. Questo accorgimento riduce il rischio di danni da usura conferendo alla scarpiera una struttura massiccia e molto più resistente nel tempo.

Un’altra delle caratteristiche importanti per i mobili Terraneo è la versatilità. In particolare, i numerosi modelli di consolle allungabile sono stati progettati per occupare poco spazio ma, possono diventare tavoli da pranzo spaziosi grazie ai pannelli nascosti all’interno della struttura. Anche in questo caso il prodotto è 100% ecosostenibile e viene anche spedito in packaging creati con materiale di riciclo.

Grazie al riciclo, alla diminuzione degli sprechi e all’utilizzo di nuove tecnologie per rendere le linee di produzione più efficienti, la forza dell’azienda brianzola sta anche nel prezzo. Ad esempio, le librerie design low cost sono create con materiali di ottima qualità, come il legno proveniente dalle foreste ecosostenibili, ma l’abbattimento dei costi ha portato l’azienda ad avere dei prezzi concorrenziali per il settore dell’arredamento con mobili in kit.

Tutte le specifiche sui mobili in kit di montaggio prodotti dalla famiglia Terraneo sono sul nuovissimo sito www.terraneo.com in cui a breve saranno pubblicati materiali utili e dedicati a chi ha acquistato un mobile Terraneo. Il sito web, l’immagine digitale e le attività di digital marketing sono a cura di Valeo.it, web agency di Bergamo.