Due auto si sono scontrate giovedì mattina a Gromo. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, lungo la strada che conduce agli Spiazzi, nella zona della frazione Boario.

Cinque le persone rimaste coinvolte e due le ambulanze presenti per soccorrere i feriti, la Croce Blu di Gromo e l’ambulanza del Corpo Volontari Presolana. In volo anche l’elicottero del 118 di Bergamo. Per coadiuvare i soccorsi hanno operato anche i vigili del Fuoco di Clusone.

Tra i feriti ci sono anche due bambine di 7 e 10 anni. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.