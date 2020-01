Mary Poppins, All together now o Top Gun? La tv del 2 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 2 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Mary Poppins”, con Julie Andrews.

La governante dei due fratellini Banks si è licenziata e in casa regna sovrana la confusione. Il padre ha scarsa fiducia nelle capacità della sua giovane e ingenua consorte, una suffragetta che ha in testa solo le rivendicazioni femminili. Invocata dai due bambini scende dal cielo Mary Poppins una stramba signora con cappellino e ombrello che ne combina di tutti i colori. Magicamente….

Italia1 alle 21.35 trasmetterà il film “Top gun”, con Tom Cruise. Mitchell è un pilota da caccia; segue i corsi di addestramento per entrare nel numero dei “top gun” con la testarda determinazione di essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. In barba al regolamento, si innamora di Charlie, bionda istruttrice e suo superiore; per di più, si crede responsabile della morte del suo copilota.

Canale5 alle 21.20 proporrà la quinta delle sei puntate del talent “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Australia”, con Nicole Kidman; su RaiTre alle 21.20 “Vita di Pi”, con Suraj Sharma; su Rete4 alle 21.25 “Il ragazzo di campagna”, con Renato Pozzetto; e su La7 alle 21.15 “Il ponte sul fiume Kwai”, con William Holden.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Charlie’s angels”, con Cameron Diaz; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bruce Lee – La grande sfida”, con Philip Ng; su La5 alle 21.10 “Cinderella story – Se la scarpetta calza”; su Iris alle 21 “Gran Torino”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Il figlio di Chucky”.

Spazio all’opera lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Il flauto magico”, singspiel in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Emanuel Schikaneder. Allestimento del Glyndebourne Festival 2019. Regia del duo franco – canadese Barbe & Doucet. Direttore Ryan Wigglesworth alla guida dell’Orchestra of the Age of Enlightment. Cast David Portillo Tamino.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Matthew Morrison. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Quattro stagioni in un giorno”, “Personal Jesus”, “Don’t fear (The reaper)” e “Harder, better, faster, stronger”. Nel primo, Jo finalmente affronta il marito violento. Nel frattempo, il Grey Sloan continua a collaborare con l’Fbi dopo che un pirata informatico ha compromesso il sistema di computer dell’ospedale. Nel secondo, il marito di Jo, Paul, ha un incidente e viene portato al Grey Sloan Memorial Hospital. Nel terzo, lo stress derivato dalla gestione dell’ospedale e dalla scelta di Ben di diventare un pompiere spinge al limite la Bailey. Nel quarto, i dottori del Grey Sloan Memorial sono alla ricerca di un’idea che li porti a vincere l’ambito concorso di chirurgia.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Zelig” e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.