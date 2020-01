A Gandino la befana arriva dal cielo: il tradizionale appuntamento, atteso da grandi e piccini, è in programma per le 11.45 di lunedì 6 gennaio nella zona del santuario di San Gottardo, nella frazione di Cirano.

La Befana, insieme ai suoi assistenti Babbi Natale, volerà in parapendio e decollerà dal Monte Farno. Dopo l’atterraggio, tutti i bambini riceveranno in dono dei dolciumi.

L’evento, sostenuto dalla Pro Loco del paese, verrà curato dall’associazione “Volo libero monte Farno” e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Questa iniziativa ha preso il via più di vent’anni fa grazie al gandinese Diego Servalli, pioniere del volo libero e morto in seguito ad un tragico incidente in moto.

Abilità e competenze non comuni consentivano a Diego di planare a Cirano con una pesante slitta; questa slitta è stata scelta quest’anno come allestimento natalizio sul sagrato della Basilica di Gandino. Un segno di affetto e stima voluto dall’associazione “I Negozi per Gandino”.

Per ricordare Diego, inoltre, gli Amici del Volo Libero utilizzeranno una slitta sagomata più leggera che creerà incanto e gioia per tutti i bambini presenti.