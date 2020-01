Camion perde rimorchio e finisce addosso un Suv

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio a Casnigo, lungo la provinciale della Val Gandino, nella zona del Dobenca.

Secondo le prime informazioni, pare che un camion abbia perso il suo rimorchio che sarebbe poi finito addosso ad un Suv. L’automobile nera travolta probabilmente era in sosta. Le cause che hanno dato origine all’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il traffico lungo la provinciale della Val Gandino ha subito diversi disguidi ed è restato paralizzato.

Poco dopo le 16 si è verificato un altro incidente, questa volta a Gandino. Secondo le prime ricostruzioni, le auto coinvolte sarebbero due. Il sinistro stradale è avvenuto proprio di fronte alla caserma dei Carabinieri di Gandino. Fortunatamente non si registrano feriti neanche in questo caso.