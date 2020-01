Bergamo Pride, una raccolta di prodotti di igiene intima femminile per donne in difficoltà

“Anche la Befana si mette le ali”. È il nome dell’iniziativa lanciata dal comitato Bergamo Pride: una raccolta di assorbenti e prodotti per l’igiene intima femminile destinati ad associazioni che sostengono le donne in difficoltà.

Dal 2 al 6 gennaio si potranno donare in alcuni locali della città: Edoné, Circolino Basso, Barrio, Mamo’s. Il 6 gennaio la raccolta finale coi ragazzi di Toolbox (lo spazio giovani della Cgil) dalle 14 alle 18 in via Nastro Azzurro a Bergamo.