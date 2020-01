Bergamo, nel 2019 temperature medie mensili sopra la media, ma non è record

Il 2019 dal punto di vista ambientale, climatico è stato un anno sicuramente importante. È sorto infatti un ampio dibattito globale in merito al riscaldamento globale, all’inquinamento di natura antropica e varie sono state le proposte per supportare il tema della sostenibilità. Alla luce di ciò è giusto però focalizzarsi su uno degli elementi primari di questa discussione, ovvero le temperature, perché non è semplice parlare di riscaldamento globale o di aumento delle temperature senza avere dei dati o senza conoscere il proprio clima.

Il Grafico qui sopra mostra le medie mensili delle temperature a Bergamo nel 2019.

La stazione meteo di riferimento per il capoluogo orobico è quella dell’aeroporto di Orio al Serio che fornisce dati facilmente reperibili (gli aeroporti sono ottimi luoghi dove installare le stazioni meteo, in quanto anche per i vari atterraggi e decolli è utile conoscere le condizioni ambientali).

I dati rivelano che il mese più freddo dell’anno è stato, come spesso accade, Gennaio con una media di 2,8°, mentre il mese più caldo è stato Luglio con 25,1°. La differenza di temperatura media tra i due mesi è abbastanza elevata, indicatore che mostra una moderata continentalità nelle temperature e ciò è normale per Bergamo che presenta un clima che si può definire semi continentale, con differenze marcate tra il mese più caldo e quello più freddo (ciò non accade per esempio sulla costa atlantica europea, dove le escursioni annue sono più ridotte e perciò il clima ha tratti meni continentali e decisamente più oceanici). Le temperature di un anno sono un ottimo elemento di comparazione se si hanno a disposizione delle medie climatiche, in quanto un singolo anno non può definire il Clima (in genere per definire il Clima di una località si utilizzano almeno 30 anni di parametri).

La tabella riportata qui sopra compara le temperature medie mensili del 2019 con quelle dei periodi 1981-2010 e 1991-2019. Si evince quindi che il 2019 è stato un anno sopra la media se raffrontato con entrambi i periodi. Il periodo 1991-2019 è all’incirca di 0,4° più caldo del precedente, sintomo che un riscaldamento è in atto. Se compariamo quest’ultimo periodo con quello 1961-1990, qui non riportato, le differenze di temperature in positivo sono ancor più notevoli, pari a quasi 1,5°.

Il 2019 è stato un anno caldo, ma non il più caldo degli ultimi anni. È stato registrato però un record di calore, ovvero la temperatura più alta mai registrata a Giugno da quando ci sono le rilevazioni (1946), pari a 38,3°. I mesi che hanno manifestato un’anomalia positiva marcata (più di 1°) sono stati Febbraio, Marzo, Giugno, Luglio, Ottobre e Dicembre. Nella norma o comunque di poco sopra o sotto rispetto a uno dei due periodi sono stati Gennaio e Aprile.

L’unico mese che ha presentato una forte anomalia negativa è stato Maggio ben 3° sotto media (a Maggio ci sono state anche alcune nevicate a quote non altissime, non usuali per il periodo). Maggio che però è stato seguito da un torrido Giugno che ha creato una differenza anomala tra i due mesi di quasi 10°.

L’ultimo grafico qui proposto mostra l’andamento climatico della stazione di Bergamo-Orio al Serio, associando ad ogni anno la temperatura media annuale. Si nota un incremento delle temperature, anche se gli anni più caldi in assoluto sono stati rilevati tra il 2003 (il più caldo) e il 2009 e non in questo decennio. Dopo il 2009 vi è stata una leggera flessione della linea di tendenza che è ritornata a crescere dal 2014. Ciò dimostra che l’aumento delle temperature non è regolare ma avviene a tappe.

È innegabile che al momento sia in atto un aumento delle temperature, ma ciò non vuol dire che ogni anno sarà più caldo del precedente, anzi sono possibili periodi freddi o meno caldi in una fase di riscaldamento.

L’uomo è certamente un fattore del riscaldamento (basti pensare alle differenze di temperature a breve distanza tra le aree rurali meno antropiche e i centri delle grandi città), ma non l’unico, in quanto la Terra stessa presenta fasi calde e fredde e forse questo periodo storico (gli scienziati non sono del tutto concordi e non vi sono ancora certezze) non è il più caldo della storia dell’umanità (in un certo periodo del Medioevo vi erano coltivazioni in aree oggi impensabili perché troppo fredde).

Secondo alcuni ipotesi lo stesso scioglimento dei ghiacci polari in futuro potrebbe bloccare la corrente del golfo raffreddando così l’Europa e questo potrebbe riequilibrare le temperature, così come dei minimi solari con un sole con meno influenza sul nostro pianeta.