Alla Juve sono già pazzi di Kulusesvki: accoglienza da star per le visite mediche

Cori, selfie, sorrisi e l’espressione timida di chi in cinque mesi ha visto la propria carriera stravolgersi: giovedì 2 gennaio è stato il primo giorno da giocatore della Juventus di Dejan Kulusevski, talento svedese dell’Atalanta che in questa prima parte di stagione ha fatto innamorare mezza Europa con le sue prodezze in quel di Parma.

Per le visite mediche, programmate al J Medical, Kulusevski è arrivato scortato da due auto e si è subito concesso a quelli che da giugno saranno i suoi nuovi tifosi: fino ad allora rimarrà in gialloblu, continuando un processo di crescita che ha subito un’accelerata clamorosa e imprevedibile.

Dallo scudetto con l’Atalanta Primavera al posto fisso in Serie A, a Kulusevski è bastata davvero la minima fiducia per diventare pedina imprescindibile del Parma di Roberto D’Aversa. A tal punto da costringere la società a rispedire al mittente il tentativo della Juventus di portare il classe 2000 a Torino da subito, in cambio del prestito di Pjaca: rimane dove è, come da accordi stretti dai ducali col patron nerazzurro Antonio Percassi in estate.

Il numero uno atalantino si frega nuovamente le mani, per un’intuizione geniale dei suoi collaboratori: acquistato per 200mila euro nel 2016 dagli svedesi del Brommapojkarna, Kulusevski tre anni dopo porta nelle casse nerazzurre 44 milioni di euro, 35 di parte fissa e 9 legati a bonus.

Una plusvalenza record, alla quale verrà decurtata la percentuale che andrà proprio alla società che per prima ha formato il calciatore e si parla di una cifra tra i 3,5 e i 5 milioni.