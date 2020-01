A Covo e Fontanella un’ordinanza contro le lanterne volanti

Covo e Fontanella uniti contro l’uso delle lanterne volanti. Chiamate anche mongolfiere di carta oppure lanterne cinesi, sono delle lanterne di carta che si alzano in volo dopo che viene accesa una fiamma al loro interno, rimanendo in cielo finché non si spengono, per poi cadere al suolo.

Parecchie sono le polemiche legate all’uso di questi strumenti, ritenuti pericolosi e che diverse nazioni hanno vietato. Anche nei comuni di Covo e Fontanella si è deciso di proibirne l’uso attraverso un’ordinanza, questo dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con il rischio di sanzioni da 100 a 500 euro per i trasgressori.

Come descritto dai due sindaci, Andrea Capelletti e Mauro Brembilla, è stato deciso di vietare l’uso delle lanterne dopo aver ascoltato e recepito alcune preoccupazioni di cittadini e valutato il potenziale pericolo nel loro utilizzo. Queste lanterne, una volta in quota, anche in assenza di vento, non sono governabili con il rischio di provocare incidenti, rimanendo inoltre abbandonate nei campi e sul territorio.

L’ordinanza vuole dare una maggiore tutela al territorio, in particolare alle aziende agricole, particolarmente vulnerabili a possibili incendi per la presenza di fieno, paglia e materie prime in generale.