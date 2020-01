Solamente prime visioni, il programma di Lab 80 per il grande cinema

Il programma di Lab 80 da mercoledì 1 a mercoledì 8 gennaio è scandito solamente da prime visioni.

Il 2020 inizia con l’appassionante “Dio è donna e si chiama Petrunya”, l’irriverente satira di Elia Suleiman.

“Il Paradiso probabilmente” e, in prima visione, la delicata ed emozionante commedia di Lulu Wang “The Farewell – Una bugia buona”.

“Il drago Zog” e “Il Topo brigante” non vanno in vacanza e aspettano i più piccoli in sala!

Fino al 6 gennaio se scegli di regalare il grande cinema, la tessera di Laboratorio 80 e il carnet per accedere a 5 proiezioni costano meno.

Tanti auguri di buon anno da Lab 80!

PRIMA VISIONE

mercoledì 01/01 | ore 15.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska

Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato male, Petrunya incappa casualmente nel bel mezzo di una cerimonia religiosa, alla quale possono…

REPLICHE

mercoledì 01/01 | ore 19.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

PRIMA VISIONE

mercoledì 01/01 | ore 17.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

Il Paradiso probabilmente di Elia Suleiman

Il regista Elia Suleiman lascia la Palestina per andare alla ricerca di una patria alternativa. Per quanto lontano viaggi, incontra sempre…



REPLICHE

mercoledì 01/01 | ore 21.30 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

PRIMA VISIONE

giovedì 02/01 | ore 18.30 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

The Farewell – Una bugia buona di Lulu Wang

Billi Wang è nata a Pechino ma vive a New York da quando aveva sei anni. Il suo contatto sentimentale con la Cina è Nai Nai, la sua…



REPLICHE

giovedì 02/01 | ore 16.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

giovedì 02/01 | ore 21.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

venerdì 03/01 | ore 16.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

venerdì 03/01 | ore 18.30 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

venerdì 03/01 | ore 21.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

sabato 04/01 | ore 16.30 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

sabato 04/01 | ore 18.45 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

sabato 04/01 | ore 21.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

domenica 05/01 | ore 16.30 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

domenica 05/01 | ore 18.45 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

domenica 05/01 | ore 21.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

lunedì 06/01 | ore 18.15 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

lunedì 06/01 | ore 20.45 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

mercoledì 08/01 | ore 17.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

mercoledì 08/01 | ore 21.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

domenica 05/01 | ore 11.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

Zog + Il topo brigante di Max Lang e Daniel Snaddon + Jeroen Jaspaert

Zog è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una…

POMERIGGIO AL CINEMA

martedì 07/01 | ore 17.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo

The Bra – Il reggipetto di Veit Helmer

Sotto le montagne del Caucaso, il treno passa ancora in mezzo alle case del vecchio quartiere popolare di Baku, portando con sé tutto…

Ingresso ridotto per i lavoratori delle ferrovie

REPLICHE

martedì 07/01 | ore 21.00 | Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo