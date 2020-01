L’orologio delle Poste Centrali da mesi di sera non segna l’ora

Gentile Direttrice,

scrivo per segnalare che da molti mesi, temo dall’ultimo temporale estivo all’orologio delle Poste Centrali, angolo tra via Locatelli e via Masone in un quartiere centrale non si accendono più le lancette.

Quindi nelle ore serali niente indicazioni, buio pesto con una evidente stonatura nel contesto delle luminarie natalizie che hanno arricchito il centro di Bergamo, partendo dalla novità della ruota panoramica messa fuori dal Comune.

Una dimenticanza dell’amministrazione comunale? Forse il quartiere di via Locatelli è diventato periferia?

Certo che attraverso la testata di BergamoNews si possa informare chi è preposto alla manutenzione di un monumento storico della città, invio i migliori Auguri per un proficuo 2020.

Lettera firmata