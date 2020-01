I Toro ribaltano la vita, Pesci: un mare di opportunità e l’amore bussa al cuore dei Vergine

Duemilaventi. 2020. I millenians hanno vent’anni, mentre a tutti gli altri non resta che rivivere i propri vent’anni con un nuovo spirito e una nuova prospettiva. Non cambia solamente un anno, ma un decennio. Attenzione quindi a varcare la soglia di questa nuova decade e di salire il primo gradino con coraggio, determinazione e grandi desideri. Ci saranno anche dei volteggi di Saturno, ma sta a voi non preoccuparsi dei suoi musi lunghi ed ignorarlo. Venere dispensa abbondanza e sta a noi uscire da una fase di pessimismo e concederci al fato. Giove farà tremare i polsi, ma non mollate la presa: nelle vostre mani potranno scorrere fiumi di denaro. Sarà un anno d’oro per chi lo vorrà e saprà costruirsi relazioni, proiettarsi al futuro e investire in emozioni. Ad ogni segno abbiamo affidato un film: perché nella vita bisogna sognare come sul grande schermo. Buon 2020 a tutti!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il 2019 è stato generoso con voi. Ammettetelo. Ma il bello deve ancora venire. Ora, le stelle sono tutte per voi, ma sta a voi chiedere alle stelle le cose giuste. Un casa? Un matrimonio? Un figlio? O altre mete da raggiungere. Sappiate scegliere il desiderio giusto da sottoporre al cielo. Per i sigle è tempo di semplificare le esigenze dell’amore ideale e godersi la persona giusta al proprio fianco. Non siate troppo severi e taglienti.

Grandi opportunità di crescita in campo lavorativo, qualche difficoltà coi colleghi verrà superata dalla vostra rinomata determinazione e dedizione al lavoro. Soldi: ne avrete da comprate una banca svizzera. Sesso: roba da vietato ai minori.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

È l’anno della svolta. Qui si cambia arena. Da marzo prenderete decisioni importanti dal punto di vista professionale che potrebbero portarvi a cambiare ambiente, Paese e persino attività e avviare nuove relazioni. È l’anno della potatura tanto attesa.

Se finora avete aspettato il grande amore, ora avete capito che serve ben altro a farvi felici: diamanti, yacht e champagne. Date il via alla competizione: che siano straricchi. Dei poveri sentimenti ne abbiamo già avuto abbastanza. Se siete alle prese con il vostro ego, non sottovalutate un amore segreto. Chi è al vostro fianco potrebbe essere solamente un’amorevole amicizia, dovete puntare in alto: a qualcosa di eterno. Cederete alle marchette e a qualcosa di frivolo da luglio: ma sarà una cosa passeggera, nulla più di un gelato nella calura estiva.

Soldi: tenete d’occhio gli zeri dopo le cifre e abituatevi. Sesso: top.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Vi guardate allo specchio e vi chiedete come mai siete ancora qui? Perché tornate sempre daccapo e rigiocare le stesse caselle? Perché l’altra vostra metà è idealista e sognatrice e spera sempre che anche le cose brutte in sé, abbiano un lato positivo.

Così in campo lavorativo, dove giocate una buona parte della vostra esistenza, troverete degli ostacoli, ma vi divertirete a superarli mettendo in campo le vostre abilità. In amore qualcosa sta per cambiare. Un viaggio o una vacanza ribalterà le sorti di un vostro rapporto che pensate fosse altra cosa. Sesso: se c’è un termometro, voi avrete febbre alta.

In campo economico ci potrebbero essere delle sorprese: investite, è l’anno giusto.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Puntate alle caviglie, mano ferma e sparate. Quando è azzoppato un nemico è sempre più disponibile alla resa. A voi capiterà la stessa cosa in amore. Armatevi e sparate. Se non alle caviglie cercate ci conquistare il cuore. Potrebbe essere l’anno della svolta e potrebbe anche darsi il caso che siate voi a creare la svolta. Le stelle lo hanno decretato: ne avete la facoltà. Per il resto divertitevi. Stella al petto come sceriffi, pistole ai fianchi e tequila al bancone: non dovrebbe mancare nulla al saloon della vostra vita. Professionalmente è l’anno della ricchezza: dovete solamente decidere dove investire. Ma non disperdete i tesoretti in futilità. Salute: niente sciroppi, solamente alcool. Sesso: è al primo posto.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Avete un’ossessione. Anzi due. Il lavoro e i soldi. Ma quando mai si è visto il re della foresta lavorare o contare denaro? Sappiate essere degni della vostra stirpe e non banalizzate il vostro ruolo. I piccioli vanno e vengono. Il lavoro darà anche soddisfazione, ma avete presente quanto sia dolce il far nulla?

Salute: attenzione alle diete fai da te e al disordine alimentare. Sesso: il giusto, con qualche sbavatura in una scappatella.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Amore e professione si confondono nello stesso piatto a causa forse di una relazione. Sarete competitivi ma anche generosi. Sfiderete la sorte e vi rassegnerete alle sue sorti. Cara Vergine che vi succede? Eppure, sappiate che in tutta questa confusione di piani e di ruoli, sarà un anno bellissimo per voi. Peccato tutto questo magma che avvolgerà le diverse situazioni della vita. Salute: starnuti saltuari e febbri passeggere. In campo lavorativo otterrete qualche lodevole riconoscimento. In campo amoroso: avete trovato l’anima gemella, dovrete solamente godere della sua presenza.

Sesso: non proprio virtuale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È l’anno della grande riscossa, dei grandi amori che tornano e si inchinano. Delle opportunità di lavoro che nemmeno pensavate possibili. Affronterete anche luoghi e persone che non consideravate nemmeno. Camaleontici come sempre saprete far fruttare le vostre grandi capacità comunicative e ribaltare in positivo per voi tutti i tavoli di qualsiasi trattativa. Vi attendono progetti nuovi, anche in campo finanziario: comprate casa?

Sesso: va che è una meraviglia!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Non importa se tutti i tasselli del mosaico non sono al posto giusto. Voi, cari scorpione, avete deciso che il 2020 e quelli che seguiranno saranno tempi tutti vostri. Sia in campo lavorativo dove sapete di valere e vi aspettate i giusti riconoscimenti, sia in campo amoroso dove le cose non sono mai andate tanto bene come ora. Ora siete decisi e non tentennate più: prendetevi tutto ciò che vi meritate.

Ps. Sorridete più spesso, con quella bocca potete permettervelo.

I denari come il sesso sono da urlo. Sapete urlare vero?

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Con calma arrivate sempre dove volete. È la virtù dei forti. Chi vi conosce lo sa: osate e raggiungete sempre, in un modo o in un altro, tutti i vostri obiettivi. Per voi la famiglia è tutto, poi c’è il resto che lo è altrettanto. Ovvero date pari dignità a ogni vostro amore. Saturno sarà molto favorevole con voi, ma fate attenzione a non urtare le persone che hai accanto. Professionalmente sarà un anno molto produttivo, merito anche del budget che aiuta a sognare.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Per una volta lascerete andare agende, appunti e calendari. Così come smetterete di tenere tutto sotto controllo: dal pesare la pasta al contare i minuti di cottura. Il 2020 per voi significa lasciare andare tutti i freni, i pesi e i contrappesi, i lacci e le misure che determinano la vostra esistenza. Lascerete che la luna si appoggi ad una nuvola e prenda sonno, con distrazione perderete delle occasioni per lasciare spazio all’improvvisazione. Sarà un anno al top, mai vissuto prima. In amore saprai sorridere del caso e il sesso sarà da favola. I denari? Conteranno per ciò che servono: nulla di più.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non c’è campo che non vi vedrà protagonista. Sarete ovunque e ovunque saprete stare al vostro giusto posto. Le stelle hanno dato il via libera: osate in ogni dove. E voi, idealisti e romantici, non ve lo fate dire due volte: vi butterete a capo fitto in ogni battaglia, in ogni impresa, in ogni relazione. Anche in campo amoroso farete delle scelte: basta briciole di altre relazioni o amori da caveau. Sarete esigenti. Peccato per quella salute sull’altalena degli alti e bassi. Denari: sparsi e confusi. Sesso: di un altro pianeta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Se il 2019 è stato l’anno delle sardine…. non sapete che cosa vi aspetta. Sarete sempre alla ribalta. Notorietà e successo come nemmeno ad Hollywood si ricordano dai tempi di Gloria Swanson e Rodolfo Valentino. Chi è single deve applicarsi, come a scuola: l’amore ha le sue regole e vanno rispettate. Altrimenti finirete dietro la lavagna. Per chi è in coppia: sarà l’anno dei grandi viaggi e dei momenti memorabili. Davanti a voi non avete nessun ostacolo: professionalmente sarete al massimo. Sarete il re di danari. Sesso: rimarranno di sasso persino i conigli.