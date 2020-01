Foppolo, valanga travolge coppia di sciatori: la donna ferita ad una gamba

Una persona illesa e una con trauma a una gamba: è questo il bilancio del 1° gennaio a Foppolo per una valanga.

I due escursionisti, un uomo e una donna residenti in provincia di Bergamo, stavano procedendo a piedi quando la massa di neve, scivolata da sopra per una trentina di metri, li ha parzialmente coinvolti. Sul posto l’elisoccorso da Bergamo e da Milano, con il tecnico CNSAS di elisoccorso, l’UCV – Unità cinofila da ricerca in valanga; pronti a partire a supporto altri tecnici. Massima attenzione in questi giorni alla possibilità di distacchi spontanei, soprattutto nei versanti sud e sud-est, dovuti anche all’innalzamento delle temperature.



(foto di Michele Magni)

È necessario avere sempre con sé i dispositivi di auto-aiuto, Artva, pala e sonda, e saperli usare nel modo corretto. In caso di necessità, la prima cosa da fare è chiamare il 112, il numero di emergenza, che provvederà a organizzare i soccorsi nel modo più efficiente e corretto. Sempre nel territorio della VI Delegazione Orobica CNSAS altri due interventi nella giornata di mercoledì 1° gennaio, nella zona di Gandino, uno per una distorsione e l’altro per una persona che stava poco bene ed è stata accompagnata all’ambulanza, sul posto CNSAS e Carabinieri Forestali.