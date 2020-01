Capodanno, quattro minorenni ubriachi finiscono in ospedale

Il brindisi per salutare il nuovo anno ha ceduto il passo a qualcosa di troppo: un’ubriacatura. Protagonisti alcuni minorenni che hanno creato molto lavoro per i soccorritori del 118.

Il primo intervento alle 19 di martedì 31 dicembre 2019 per un 38enne che è stato soccorso in codice verde in via Leopardi a Trescore. Alle 20,30 a Cividate al Piano, lungo la Provinciale 98, è stato soccorso un uomo di 36 anni in condizioni di pesante ubriachezza.

Poco prima della mezzanotte, alle 23,44, una ragazza di 16 anni si è sentita male in Porta Nuova, a Bergamo, dove erano in corso i festeggiamenti del Capodanno in piazza. È stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni. Pochi minuti dopo un altro allarme a Castione della Presolana dove una 24enne è stata soccorsa e portata all’ospedale di Piario per intossicazione etilica.

Il passaggio al nuovo anno ha segnato il primo soccorso per una ragazza di 14 anni che si è sentita male poco prima dell’una in via Goethe a Bergamo, la giovane è stata trasportata al Papa Giovanni. Poco dopo un 16enne è stato soccorso a Sarnico, in piazza Umberto I, per le sue condizioni è stato trasportato all’ospedale di Iseo.

Alle due di notte in via Ghislanzoni a Bergamo è scattato l’allarme per un 50enne che è stato portato alle Cliniche Gavazzeni, in contemporanea a Clusone, in piazza Orologio, una giovane di 22 anni si è sentita male ed è portata all’ospedale di Piario.

Alle due a Grumello del Monte è stata soccorsa una diciottenne, mentre un’altra sua coetanea veniva ricoverata all’ospedale di Piario dopo essersi sentita male a Castione della Presolana.

Una 15enne in stato di ubriachezza è stata soccorsa a Sant’Omobono poco prima delle 2,30. Poco più tardi un diciottenne è stato soccorso in via Roma ad Alzano Lombardo e portato in ospedale. A chiudere la lunga catena di interventi è il soccorso ad un giovane di 21 anni a Caravaggio, in via Merisi, poco dopo le cinque del mattino e portato in codice verde all’ospedale di Treviglio.