Sotto quali cieli inizia il 2020 a Bergamo e nella provincia orobica? Ce lo dice Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo

ANALISI GENERALE

Un robusto campo di alta pressione di matrice atlantica rende il tempo stabile ancora per alcuni giorni sulla Lombardia, favorendo inversioni termiche con deboli gelate in pianura, nebbie notturne e mattutine e clima mite in montagna durante le ore diurne.

Mercoledì 1 gennaio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Gelate notturne su pianure e fondovalli montani. Aumento della probabilità di nebbia in Pianura Padana, che potrà insistere anche durante il giorno sulla bassa.

Temperature: In pianura – Minime stazionarie tra -5/-2 °C (valori appena più elevati in zona laghi e vaste aree metropolitane). Massime in lieve diminuzione tra +3/+6 °C (valori più bassi laddove la nebbia insisterà anche durante il giorno).

Giovedì 2 gennaio 2020

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Gelate notturne su pianure e fondovalli montani. Nebbia notturna e mattutina in Pianura Padana, che potrà insistere anche durante il giorno sulla bassa.

Temperature: In pianura – Minime stazionarie tra -4/-1 °C (valori appena più elevati in zona laghi e vaste aree metropolitane). Massime stazionarie tra +3/+6 °C (valori più bassi laddove la nebbia insisterà anche durante il giorno).

Venerdì 3 gennaio 2020

Tempo Previsto: Passaggi nuvolosi medio-alti alternati a schiarite in un contesto senza precipitazioni ovunque. Foschie dense in pianura e nelle vallate e locali nebbie nottetempo e al primo mattino in bassa Pianura Padana.

Temperature: Senza variazioni di rilievo.