Spaccio di stupefacenti a Torre Pallavicina: arrestato 24enne dopo un inseguimento

Nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre, a Torre Pallavicina, i carabinieri di Calcio hanno arrestato un ragazzo marocchino incensurato di 24 anni, nullafacente, con una richiesta di permesso di soggiorno pendente presso la Questura di Ravenna.

Dopo diverse segnalazioni giunte in caserma da parte degli abitanti del posto che indicavano un via vai di auto sospetto da diversi giorni nell’area campestre che sorge nei pressi della ditta Farco Derma di Torre, i militari hanno attivato una serie di servizi di osservazione.

Eseguiti i primi appostamenti i carabinieri si sono subito resi conto che quel andirivieni di veicoli era legato ad una attività di spaccio, tenuta da due soggetti stranieri in quell’area.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, di sostanza stupefacente ce n’era per tutti i gusti: cocaina, eroina e hashish.

Giusto un paio di osservazioni da parte dei militari e lunedì pomeriggio hanno deciso di passare all’azione.

Dopo un paio di ore dall’inizio dell’ennesimo appostamento, alle 16 circa, quattro militari hanno circondato l’area e si sono mossi verso il punto dove stanziavano, in attesa del cliente di turno, i due spacciatori. Alla vista dei carabinieri i due si sono dati alla fuga buttandosi in un fosso vicino per attraversarlo, pensando così di averla fatta franca. In realtà al di là del canale ad aspettarli c’era un altro militare che è riuscito ad acciuffarne uno, mentre il secondo si è dileguato.

Il fermato è stato perquisito: addosso i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 110 grammi di cocaina, 80 di eroina, 15 di hashish e quasi 5mila euro in contanti, a tagli di piccole banconote.

Il 24enne è stato arrestato e portato al carcere di Bergamo.