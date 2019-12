Sanremo 2020, in gara anche la formazione bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari

Ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari sul palco dell’Ariston per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo.

La formazione bergamasca, composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Elio Biffi e Matteo Locati, parteciperà alla gara nella categoria Big. Sarà l’unico gruppo assieme a Le Vibrazioni.

È stato il direttore artistico della kermesse, Amadeus, a svelare la lista ufficiale dei ventidue artisti presenti.

Il Festival di Sanremo 2020 inizierà martedì 4 febbraio e si concluderà sabato 8.

Oltre ai Pinguini Tattici Nucleari (e Le Vibrazioni), ci sono gli ex rappresentanti della canzone italiana all’Eurovision Francesco Gabbani e Raphael Gualazzi, oltre a Marco Masini.

Tanti gli esponenti della scena rap, con il vincitore di X Factor 13 Anastasio, Rancore – che ritorna un anno dopo la collaborazione con Daniele Silvestri, l’ex “mascherato” Junior Cally e Achille Lauro, chiamato a confermarsi dopo l’exploit sanremese di pochi mesi fa con “Rolls Royce”.

Poche anche quest’anno le donne. Torna la regina dei duetti estivi Elodie, ma ci sarà anche Elettra Lamborghini, pronta a portare il suo reggaeton al Festival. Spazio anche per il cantautorato al femminile di Levante e Giordana Angi, mentre per Irene Grandi si parla di un pezzo firmato da Gaetano Curreri e Vasco Rossi.

Altri due nomi provenienti da Amici di Maria De Filippi: il tenore pop vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso e Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, secondo classificato nella sedicesima edizione del talent della De Filippi.

Tra i nomi della vecchia guardia ci saranno il tradizionalista Michele Zarrillo e Piero Pelù, che invece a Sanremo entra in gara per la prima volta, portando il suo estro rock.

Una coppia che sicuramente catturerà l’attenzione è quella formata dal cantautore milanese Cristian Bugatti, in arte Bugo, all’Ariston in coppia con Morgan, dissacrante ex leader dei Bluvertigo.

Chiudono il cast Diodato, Enrico Nigiotti e la sorpresa Paolo Jannacci, figlio di Enzo, la cui presenza sta già scatenando le prime polemiche festivaliere.

La lista completa degli artisti di Sanremo 2020

– Achille Lauro

– Anastasio

– Alberto Urso

– Bugo e Morgan

– Diodato

– Elettra Lamborghini

– Elodie

– Enrico Nigiotti

– Francesco Gabbani

– Giordana Angi

– Irene Grandi

– Junior Cally

– Le Vibrazioni

– Levante

– Marco Masini

– Michele Zarrillo

– Paolo Jannacci

– Piero Pelù

– Pinguini Tattici Nucleari

– Rancore

– Raphael Gualazzi

– Riki