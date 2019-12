Fine anno e inizio di una nuova stagione: che tempo farà lo spiega il bollettino dell’Arpa Lombardia

EVOLUZIONE GENERALE

Sulla Lombardia per l’intera settimana insisteranno correnti in quota dai quadranti settentrionali che favoriranno tempo stabile: precipitazioni assenti, debole ventilazione, temperature intorno alla norma in Pianura e relativamente miti a quote collinari e di bassa montagna.

Martedì 31 dicembre 2019

Stato del cielo: fino al primo mattino sereno o poco nuvoloso sulle zone montane, nebbia o nubi basse sulla Pianura; nelle ore centrali ovunque molto nuvoloso o velato per il passaggio di nubi stratiformi a quote medio-alte e nebbie in dissolvimento. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia possibili in serata sulla Bassa Pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve o moderato rialzo, più sensibile sulle zone montane. In Pianura minime tra -2 e 1 °C, massime tra 5 e 9°C

Mercoledì 1 gennaio 2020

Stato del cielo: ovunque sereno ma con probabile formazione di nebbia in Pianura, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in locale diminuzione. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 8°C ma inferiori nelle zone maggiormente interessate dalla nebbia.