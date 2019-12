I cinque giovani dell’anno secondo una ragazza

“La più grande tragedia avrà inizio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo” disse Vasilie Ghica e per nostra fortuna, quest’anno, i giovani che hanno cercato di cambiare il mondo o anche solo la loro realtà di vita quotidiana non sono mancati.

A livello internazionali sono due le figure che hanno spiccato per le loro manifestazioni e per la tenacia nel rivendicare i propri valori: Greta Thunberg (16 anni) e Joshua Wong (23 anni).

Nel primo caso parliamo di una ragazza che iniziò a protestare fuori dal parlamento svedese, seduta per terra con in mano un pezzo di cartone che raccontava tutto pur dicendo poco, un messaggio per la lotta contro il cambiamento climatico che, in pochi mesi, si è fatto largo in tutte le nazioni del mondo. Ha creato una movimentazione mondiale in nome della Terra, degli ecosistemi, della nostra casa e ha urlato contro le multinazionali e i Paesi che non rispettano la natura e che violano ogni legge di buonsenso pur di guadagnare denaro.

Una ragazza di 16 anni che è stata insultata e criticata da leader politici, testate giornalistiche e che nonostante ciò non ha mai fatto un passo indietro. “Siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo” diceva e da allora non ha mai frenato la movimentazione di Fridays For Future che ha coinvolto anche il nostro territorio italiano (e bergamasco) e che ha visto diverse centinaia di persone insultare i ragazzi, colpevoli di manifestare per ciò in cui credono, denigrati perché saltano un giorno di scuola.

Gli stessi ragazzi che insultate sono i vostri figli, i vostri nipoti, ogni brutta parola fatta contro di loro è una brutta parola fatta contro di voi, contro il vostro modo di educare gli stessi ragazzi che oggi scendono in piazza.

In territorio asiatico abbiamo invece Joshua Wong, un ragazzo che da anni ha scelto di manifestare e protestare per il suo Paese. In molti direbbero che lui è solo un ragazzo cinese che è contro il suo stesso Paese, ma la sua realtà è diversa, lui è un ragazzo di Hong Kong che lotta contra la Cina, un paese determinato a rendere questa città parte di se stessa e a impedire le numerose proteste che ci sono state ad Hong Kong. La Cina, così grande e potente, ha cercato di ostacolare il percorso che Wong stava facendo e di conseguenza, ha cercato di reprimere ogni protesta che nasceva e si propagava per tutte le vie della città.

Hanno cercato di censurare la fuga di notizie che stava dilagando per il mondo, hanno provato a schermare foto e video che passavano da un social all’altro, hanno cercato di sedare un movimento che rivendicava libertà e giustizia. Non ci sono riusciti. Qualcuno è morto, qualcuno è rimasto ferito, ma nulla ha rallentato la volontà dei ragazzi di Hong Kong e Joshua Wong è più determinato che mai nel lottare per la sua città dopo le violenze che ci sono state. A tal proposito, il Corriere della Sera con Paolo Salom riuscì ad intervistarlo e il ragazzo dichiarò che “i disordini sono dovuti alla violenza che i poliziotti hanno usato nei confronti di chi manifestava pacificamente. Noi abbiamo esercitato il semplice diritto all’autodifesa. Hong Kong, lo ripeto, è già diventata uno stato di polizia: questo non è accettabile”.

A livello nazionale invece sono due i nomi che sono spiccati: Carola Rackete e Manuel Bortuzzo. Nel primo caso parliamo di una donna di 31 anni che nel giugno 2019, mentre svolgeva la sua funzione di capitano della Ong tedesca Sea Watch, venne arrestata per aver attraccato senza autorizzazione nel porto di Lampedusa. Un fatto grave che divise l’opinione pubblica fra chi la vedeva come una straniera che aiutò altri stranieri a raggiungere il suolo italiano senza alcuna autorizzazione, e chi invece, al contrario, la vedeva come una donna che aiutò un gruppo di disperati in mare e che cercò di fare il possibile per mantenerli in condizioni umanamente accettabili.

La vicenda colpì l’Italia, l’Europa e il mondo intero con il susseguirsi di continue interviste e dichiarazioni che vedevano protagonisti i politici italiani, quelli tedeschi e i parlamentari europei. Il clima era teso, ma al di là di ogni posizione politica Carola Rackete ha saputo essere l’emblema di una gioventù che crede ancora in valori solidi quali accoglienza e aiuto reciproco, al di là di ogni politica, di ogni etnia e di ogni pericolo.

Se lei è stata vista come una salvatrice, Manuel Bortuzzo è stato visto inizialmente come una vittima e successivamente come il vincitore della sua stessa tragedia. Ha 20 anni ed è stato vittima di una sparatoria che lo ha portato all’uso della sedia a rotelle. Lui, che inseguiva la sua passione per il nuoto, lui che era un vincitore in acqua, si è ritrovato a 20 anni a rivalutare tutta la sua vita, tutto il suo futuro per colpa di un paio di pallottole che lo hanno spinto a terra, a toccare il fondo. Nonostante il dolore e la degenza in ospedale non si è mai arreso ed è diventato un simbolo italiano di come sia necessario andare avanti nonostante gli ostacoli della vita. Ha insegnato a tutti come sia necessario non arrendersi di fronte a nulla, come sia necessario lottare per sé stessi e per i propri obbiettivi perché nulla è impossibile e forse, anche lui molto presto, riuscirà a raggiungere il suo più grande obiettivo: tornare a camminare. “Ho guardato avanti. Ho cercato tutte le cose più belle che potevano esserci davanti e che mi aspettavano. E sono molte di più di quelle brutte che ho passato” dichiarava lui stesso a “Non è l’arena” su La7.

Ognuno di loro sta portando avanti la propria lotta con determinazione e grinta. Ognuno di loro sicuramente avrà pensato almeno una volta nella vita di mollare, di arrendersi succube della fatica, degli insulti e delle critiche. Ma nessuno di loro ha mai mollato.

La quinta persona dell’anno sei tu, lettore che sta leggendo queste frasi. Sei tu che ogni giorno lotti contro qualcosa, contro qualcuno, contro te stesso. Sei tu che nonostante tutto vai avanti e non ti arrendi mai nonostante la voglia di mollare tutto. Ricordati chi sei, ricorda i tuoi obiettivi come Manuel, ricorda di aiutare gli altri come Carola, di unire le forze con chi ti sta attorno come Greta e di non lasciarti scoraggiare da chi cercherà di fermarti come Joshua. Sii la tua forza, il tuo coraggio, la tua determinazione, non ti serve altro perché sei tu il tuo sole.

Il 2019 è finito ma il 2020 sarà ricco di nuove sfide, sta a te scegliere come affrontarle.