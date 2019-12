I 5 film migliori del 2019 secondo me: e per te?

Quello che si va concludendo è stato senza dubbio un anno importante. Sono terminate saghe decennali come quella degli Avengers, registi del calibro di Quentin Tarantino, Robert Eggers, Martin Scorsese e M. Night Shyamalan hanno fatto il loro ritorno sugli schermi e sono stati pubblicati numerosi film il cui eco si propagherà per molti anni.

Noi di BGY abbiamo deciso di creare per voi una classifica dei 5 film più rilevanti del 2019 che abbiamo avuto modo di vedere.

In 5ª posizione troviamo “Shazam!”, lungometraggio di David Sandberg che porta magistralmente in scena la storia di un supereroe sbadato e grossolano che, solo grazie all’aiuto dei suoi amici riuscirà a sconfiggere, almeno momentaneamente, il male. Un modo diverso per raccontare un supereroe nuovo: da recuperare.

In 4ª posizione troviamo “The irishman”, il grande ritorno di Martin Scorsese dopo 3 anni di assenza dalle scene. Non ci sono mezzi termini, il film è un capolavoro e, non a caso, si vocifera di un Oscar già promesso al buon Martin. Comodamente seduto su di una sedia a rotelle, il veterano Frank Sheeran racconta la sua tranquilla vita da sicario della mafia. De Niro, Pesci, Pacino e Keitel: c’è altro da aggiungere?

In 3ª posizione si colloca, a proposito di ritorni in grande stile, “Once Upon a Time in Hollywood”, 9º e (almeno stando a quanto dichiara l’italoamericano) penultimo film di Quentin Tarantino. La pellicola è una vera e propria lettera d’amore verso il cinema in senso lato ed è evidente l’intento del regista, come già successo in passato, di ripercorrere vicende storiche più o meno chiare nel tentativo di dar loro un senso o di riscriverne alcune parti. Giusto perché a Tarantino va bene così. Anche qui cast stellare: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning e Luke Perry. “Che fai te ne privi?”

In 2ª posizione troviamo “Parasite”, film drammatico sudcoreano del già noto regista Bong Joo-Ho. Due famiglie, due classi sociali differenti, due vite diverse, due case ed una cruda disamina del potere della disuguaglianza sociale, che troppo spesso travalica i confini della sola penisola coreana e si allarga a macchia d’olio in tutto il mondo. È stata l’occasione per scoprire una tipologia di film, quelli orientali, di cui purtroppo si conosce troppo poco. Fortemente consigliato, ma attenzione a chi ha lo stomaco debole.

In 1ª posizione troviamo “Joker”, capolavoro di Todd Philips che ci fa ripercorrere la transizione che porta Arthur Fleck a divenire una delle nemesi di Batman, appunto il Joker. L’opera è inquietante e a tratti persino disturbante; è come se in qualche maniera Philips ci facesse sentire l’assordante rumore delle rotelle all’interno del cranio di Arthur, così forti da costringere lo spettatore ad empatizzare con il protagonista e a domandarsi se anche lui, posto che le medesime situazioni, avrebbe reagito in quella maniera. Un Phoenix monumentale, coadiuvato da un De Niro mai domo, ci accompagnerà nella graduale discesa agli inferi del Joker. Una medaglia d’oro meritata.

E voi? Siete d’accordo con questa classifica? Avreste messo altri film? Fatecelo sapere nei commenti