Curno, rissa con tre feriti in discoteca: locale chiuso per una settimana

Il Questore di Bergamo ha sospeso la licenza a una discoteca di Curno, la “Garota de Ipanema” dopo una rissa scoppiata nel locale domenica 29 dicembre. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i militari arrivati sul posto hanno identificato alcuni dei soggetti coinvolti, tre dei quali rimasti feriti.

Sul luogo della rissa – all’interno del centro commerciale “Zebra” di via Fermi – è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha medicato uno dei feriti (per lui lesioni guaribili in 5 giorni), mentre gli altri due hanno rifiutato l’aiuto dei sanitari.

Prima dell’arrivo dei carabinieri altri giovani che erano rimasti coinvolti nella rissa hanno fatto perdere le loro tracce.

Una volta sul posto, i militari hanno effettuato degli accertamenti amministrativi sul locale, riscontrando alcune irregolarità che hanno portato alla decisione del Questore di sospendere la licenza nei confronti dell’esercizio per sette giorni.