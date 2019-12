Brembate, con l’auto nel canale: salvata dagli agenti della polizia stradale

L’hanno estratta dall’abitacolo dell’auto mentre questo si stava riempendo d’acqua. È stato il pronto e decisivo intervento degli agenti della polizia stradale a salvare la vita a una donna di 60 anni, di Urgnano, che lunedì 30 dicembre è finita in un canale tra Brembate e Boltiere, sulla Sp 184, a bordo della sua Kia Sportage.

La donna era priva di sensi quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dell’incidente: due agenti si sono calati dal ponte (alto 4 metri) e sono riusciti ad aprire una portiere anteriore dell’autovettura, estraendola prima che l’acqua la ricoprisse.

Riportata in strada, la donna è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Zingonia. Le sue condizioni sono buone, non è in pericolo di vita. Secondo una ricostruzione degli agenti, la 60enne ha ripreso conoscenza prima del trasporto in ambulanza e ha voluto ringraziare chi le ha salvato la vita.

La strada è stata chiusa per più di un’ora a causa della benzina persa dal mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.