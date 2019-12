Amadeus, Federica Panicucci, Gli Aristogatti o il circo? La tv del 31 dicembre

L’ultimo giorno dell’anno, martedì 31 dicembre, alle 20.30 si rinnova il tradizionale appuntamento con il messaggio di fine anno del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Verrà trasmesso in diretta tv su RaiUno, Raidue, RaiTre, Rete4, Canale5 e La7.

A seguire, in prima serata, su RaiUno andrà in onda “L’anno che verrà”, condotto da Amadeus. Da piazza Mario Pagano di Potenza, il conduttore accompagnerà il pubblico fino all’arrivo del nuovo anno, insieme a tanti ospiti musicali e all’orchestra diretta dal maestro Stefano Palatresi. Ci sarà spazio sia per i big come Albano e Romina, Riccardo Fogli, Orietta Berti, sia per le nuove generazioni come Elettra Lamborghini, Alberto Urso, Benji e Fede e The Kolors. Tra gli ospiti Amadeus ha voluto anche i suoi amatissimi 8 artisti di Sanremo Giovani, gara canora che si è conclusa lo scorso 19 dicembre e che ha visto trionfare gli Eugenio in Via di Gioia, Fasma, Leo Gassman, Marco Sentieri e Fadi.

Inoltre saliranno sul palco Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Arisa, Gli Stadio, Antonella Ruggiero, Rocco Hunt, Ivan Cattaneo, Fausto Leali, Marco Masini e Alberto Urso.

Su Canale5, invece, ci sarà “Capodanno in musica”, condotto da Federica Panicucci. Da Piazza Libertà di Bari, la conduttrice attende l’arrivo del nuovo anno insieme a tanti ospiti che si esibiranno sul palco come Annalisa, Anna Tatangelo, Fabrizio Moro, Francesco Renga,

J-Ax, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Mamacita, Elodie, Danti, MondoMarcio, Shade e la coppia composta da Raf e Umberto Tozzi.

Inoltre, ci saranno artisti amati in modo particolare dai giovani e giovanissimi come Giordana Angi, protagonista dell’ultima edizione di “Amici” e Riki Marcuzzo.

RaiTre alle 21 proporrà la seconda e ultima serata del varietà “43° Festival del circo di Montecarlo”. Tra gli artisti introdotti da Melissa Greta Marchetto, questa sera scende in pista la Troupe Filinov, che si esibisce in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa e la Troupe Aliev, che al trapezio presenta un numero intitolato “Dante”, in omaggio a Dante Alighieri creato dal geniale coreografo russo Alexander Grimailo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Gli Aristogatti”; su Rete4 alle 21.25 “Harvey”, coon James Strewart; su Italia1 alle 19.25 “The blues Brothers”, con John Belushi, e alle 22 “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, con Bill Murray; e su La7 alle 20.55 “Un povero ricco”, con Renato Pozzetto e Ornella Muti.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Punisher – Zona di guerra”, con Ray Stevenson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il tempo delle mele”, con Sophie Marceau; su La5 alle 21.10 “Un Natale di mille colori”; su Iris alle 21 “Casablanca”, con Humphrey Bogart; e su Italia2 alle 21.30 “Catacombs – Il mondo dei morti”.

Spazio al balletto su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La Bella addormenta nel bosco”. Al Teatro alla Scala di Milano torna il balletto ‘La Bella addormentata nel bosco’, musica di Tchaikovsky e coreografia di Rudolf Nureyev, con le interpretazioni di Polina Semionova nel ruolo della principessa Aurora e Timofej Andrijashenko in quello del Principe Désiré. Questo balletto, ormai un classico, ci racconta – con Con Polina Semionova e Timofej Andrijashenko. Coreografie e regia di Rudolf Nureyev. Produttore esecutivo Elena Beccalli. Regia televisiva di Arnalda Canali.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda quattro episodi intitolati”Tre amici e un matrimonio”, “Note celesti”, “Una famiglia per Natale” e “Nadia”. Nel primo, Joséphine partecipa al matrimonio di Ariane, una ragazza che ha capito che non ama l’uomo che sta per sposare. Nel secondo, Joséphine aiuta Claire, che vuole realizzare un desiderio per suo figlio Simon. Nel terzo, Joséphine aiuta Sandrine a raggiungere suo padre e il suo fratellino per trascorrere insieme le vacanze di Natale. Nel quarto, deve prendersi cura di Nadia, una ragazza araba di 18 anni che lavora al servizio di una coppia che la tratta come una schiava.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.30 il documentario “Earthflight – Sorvolando il pianeta”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Buon Capodanno”; e su Real Time alle 21.10 “Primo appuntamento”, con Gabriele Corsi.