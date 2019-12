Un treno per collegare l’Alta Val Brembana e Bergamo? “Rilanciamo la valle”

La sfida è ambiziosa ma l’obiettivo è chiaro: rilanciare la Valle Brembana. Le potenzialità di questo territorio sono tantissime e ormai da diverso tempo un gruppo di cittadini ha cominciato a confrontarsi sulle criticità da affrontare per poterla valorizzare.

Così ha preso vita il Comitato per il traforo ferroviario del monte Canto Alto, che ha posto l’attenzione sulla necessità di rendere più facilmente percorribile e quindi vissuta la valle: in quest’ottica si è sviluppata l’idea di collegare l’Alta Valle Brembana e Bergamo attraverso una linea ferroviaria. Di questo progetto si parlerà in un incontro dal titolo “Il nuovo treno della Val Brembana – Bloccare il declino e ripartire”, in programma venerdì 3 gennaio alle 20.30 alla sala polivalente di Piazza Brembana in via Roma, 12.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è promossa dal comitato che nelle sue fila annovera diverse personalità come l’ex dirigente del liceo Lussana di Bergamo Cesare Quarenghi, che svolge il ruolo di presidente, ma anche l’avvocato Giacomo Fustinoni, già presidente dell’ordine degli avvocati di Bergamo e l’ingegnere Sebastiano Moioli. Inoltre, all’interno del gruppo ci sono il direttore di Litostampa Marco Pagnoncelli, il delegato nazionale di cassa forense Giulio Fustinoni, l’insegnante dell’istituto comprensivo di Zogno Gianandrea Rota, il dirigente di Consulting 360 Mauro Andreini, l’architetto Eleonora Guerra, il commercialista Giovanni Ghidelli, l’avvocato Marco Fustinoni, il dirigente Sebastiano Masper e il veterinario Alberto Fustinoni, fondatore di Lussanabasket.

L’idea prevede la realizzazione di una ferrovia che segua in parte il tracciato di quella originaria e colleghi Piazza Brembana a Bergamo, all’Hinterland e alla pianura (ed eventualmente anche Milano) attraverso un traforo nel monte Canto Alto che ridurrebbe drasticamente i tempi di percorrenza. Il tutto in completa armonia con le infrastrutture già esistenti o in dirittura d’arrivo come la variante di Zogno e la futura tranvia Bergamo – Villa d’Almè. La discussione poggia su basi concrete, potendo contare su uno studio di fattibilità che è stato eseguito dall’ingegnere Moioli, membro del gruppo.

Gianandrea Rota, del comitato, spiega: “Crediamo che questo progetto sia molto importante e attuabile, nei tempi e nelle modalità che competeranno agli organismi e agli enti preposti. Auspichiamo che la serata del 3 gennaio possa avviare un percorso che, partendo dai sindaci e dalla popolazione, coinvolga sempre più cittadini, enti e istituzioni, perciò organizzeremo altri incontri in diversi paesi scendendo lungo la valle per arrivare idealmente a Bergamo. Prestiamo particolarmente attenzione alla condivisione delle idee: siamo alla nostra prima iniziativa pubblica dopo aver effettuato nei mesi scorsi un giro di consultazioni con i sindaci della zona che hanno espresso pareri positivi sulla proposta ed è fondamentale che tutta la valle sia concorde per trovare una strategia condivisa. Abbiamo incontrato anche il presidente e il vicepresidente della comunità montana che hanno manifestato il proprio interesse”.

Il progetto guarda al presente e al futuro. Rota prosegue: “Abbiamo pensato a una soluzione moderna come quella della ferrovia per rilanciare la valle dal punto di vista turistico, industriale, occupazionale e abitativo. Nelle ore notturne si potrebbe utilizzare per il trasporto delle merci a beneficio delle aziende e delle attività economiche, mentre di giorno verrebbe adoperata dalle persone. Migliorare la viabilità, inoltre, favorirebbe l’afflusso di turisti che, impiegando meno tempo a salire e a scendere, sarebbero maggiormente invogliati a vivere la Valbrembana. È un modo per valorizzarne la bellezza e il patrimonio culturale ma anche le numerose eccellenze che la contraddistinguono come i formaggi e i prodotti tipici: ne gioverebbero anche i ristoranti, le attività economiche e le strutture ricettive. Analogamente, per gli abitanti verrebbe meno la necessità di trasferirsi altrove per lavoro riuscendo a spostarsi in tempi ragionevoli. Di conseguenza si contrasterebbe in modo efficace lo spopolamento delle zone montane, che sarà uno dei temi di cui si parlerà venerdì: tanti potrebbero riaprire le vecchie case e dare rinnovata vitalità a diverse frazioni e località che negli ultimi anni hanno registrato una contrazione dei residenti. Ci sarebbero effetti positivi anche per la città, considerando che lo svuotamento dei territori si traduce in concentrazioni urbane difficilmente gestibili: se dovesse continuare la tendenza attuale si creerebbero grandissime periferie con ripercussioni negative sulla qualità della vita sia nei grandi centri urbani sia nei paesi”.

Il comitato accoglie il contributo di tutti. Gianandrea Rota afferma: “Siamo un gruppo senza appartenenza politica: vorremmo che si pensasse alla valle in modo coeso e se qualcuno volesse esprimere proposte alternative, la serata sarà l’occasione per discuterne”.

In merito al progetto della Teb, la tranvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè, Gianandrea Rota dichiara: “Siamo aperti a tutte le ipotesi che migliorino i collegamenti con la valle, per cui ben venga la Teb, che consente una certa facilità di percorrenza da Villa d’Almè a Bergamo. Rimangono, però, i problemi negli spostamenti da e per l’Alta Valle”.

Per tutto il periodo delle festività natalizie nella sala polivalente di Piazza Brembana si potrà visitare una mostra riguardante la storia della ferrovia della Valle Brembana, una “traccia nella memoria” a cura della Biblioteca comunale e dell’Archivio storico di Piazza Brembana. Rota conclude: “Colgo l’occasione per ringraziare Chiara Defanti, che ha fatto un grandissimo lavoro per allestire questa esposizione che ripercorre il passato della ferrovia, e il sindaco di Piazza Brembana, che ha accolto a braccia aperte la nostra iniziativa”.