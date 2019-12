Stefania, Marisa, Luca e Matteo: omicidi, tragedie e gialli del 2019

Omicidi diabolici, tragedie inspiegabili e gialli irrisolti. Quello che si sta per concludere è stato un anno ricco di episodi di cronaca nera. La maggior parte avvenuti in ambito familiare e spesso in seguito a comportamenti violenti di mariti o compagni.

Proprio in un 2019 in cui, il 9 agosto, è entrato in vigore il cosiddetto Codice Rosso, il disegno di legge che dispone le misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.

L’obiettivo è quello di velocizzare i procedimenti penali per prevenire e combattere questo tipo di reati. La nuova norma non punta solo su un inasprimento delle pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, ma agisce sul fattore tempo come elemento determinante per scongiurare l’esito irreparabile che, ormai con cadenza quotidiana, viene riportato anche dalle cronache bergamasche.

Ecco i dieci fatti salienti di cronaca nera di quest’anno: