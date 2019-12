“Spari con la scacciacani e risse”, il Questore chiude un bar in via Baschenis

Il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha emesso decreto di sospensione della licenza per quindici giorni al bar “Luna Nueva” di Via Baschenis, dopo una “violenta rissa” scoppiata tra i clienti del locale. Tre in particolare sono stati denunciati. Uno di loro, irregolare sul territorio nazionale, ha esploso in aria colpi da un’arma da fuoco, rivelatasi poi essere essere una scacciacani.

La notte successiva, al Numero Unico per le Emergenze sono arrivate diverse chiamate che segnalavano un’altra rissa con lancio di bottiglie in vetro tra gli avventori del locale. A seguito dell’intervento di equipaggi volanti e dell’Arma dei Carabinieri i contendenti si sono dati alla fuga, lasciando a terra i cocci delle bottiglie utilizzate.

Un provvedimento, spiegano da via Noli, emesso “alla luce dei gravi episodi indicati, e di numerose segnalazioni giunte nei mesi scorsi circa liti, risse, musica ad alto volume, imbrattamento del suolo pubblico e consumo smodato di alcolici da parte degli avventori del locale”.