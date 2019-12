Marriage story, storia di un divorzio anticonvenzionale

Marriage Story, ovvero Storia di un matrimonio, è una delle più recenti produzioni Netflix che, prima ancora di essere disponibile sulla piattaforma omonima, ha ricevuto moltissime premiazioni presso i più importanti festival cinematografici ed ora è candidato all’ Oscar.

Il titolo è in un certo senso ingannatore poiché, come lo stesso protagonista ha dichiarato “in realtà è la storia di un divorzio”. Forse questo vuole essere un modo da parte del regista Noah Baumbach per dirci che al giorno d’oggi le relazioni sono diventate così fragili se non addirittura interscambiabili, che l’accoppiata matrimonio-divorzio diviene un’associazione quasi banale.

Ma la bellezza di questo film a mio parere è proprio quella di presentare il divorzio in tutta la sua grandezza, non etichettandolo come una fase passeggera e quasi obbligatoria della vita di due adulti, ma come un fatto rivoluzionario e plasmatore delle vite quotidiane dei coniugi (e non solo), che tira a galla vecchi rancori e nuovi sentimenti.

I protagonisti sono i coniugi Barber: lei è attrice teatrale a New York, lui invece è il regista della sua compagnia. È stata la passione in comune per la recitazione che li ha fatti incontrare e ciò dovrebbe precludere una storia d’amore in piena regola. Ma quando Nicole riceve la proposta di collaborare con la televisione a Los Angeles, città dove ha sempre abitato la sua famiglia, allora comincia a fantasticare sulla possibilità di trasferirsi dall’altra parte degli Stati Uniti assieme al figlio Henry. Il marito non ci sta a lasciare quello per cui hanno lavorato per tutta la vita ed è così che comincia la battaglia legale da parte di lei.

Proprio qui che si concentra il bello di questo film: la paura di perdere quello che vogliamo ci porta a infilare scheletri nell’armadio dell’altro per farci sentire poi solo parte di un gigantesco meccanismo legale che, una volta avviato, è impossibile da fermare uscendone illesi.

Lo spettatore ha modo di entrare pian piano nella quotidianità di due persone che, per tenere fede alle proprie ambizioni personali, si rendono conto che il legame con l’altro è un ostacolo non indifferente. Come se loro non volessero realmente separarsi, ma la vita gli sta dicendo che non si può avere tutto e che quindi, in un certo senso, sono come “costretti” a farlo.

Il film si apre con una sequenza di monologhi dei due coniugi, la coppia vincente formata da Adam Driver e Scarlett Johansson, che spiegano i motivi per cui ammirano l’altro e per cui lo ritengono un buon genitore. Come a dire che dell’altro si conoscono i difetti e si ri-conoscono le virtù, ma questo non basta per tenere insieme una relazione dove, oggi come un tempo, l’implicazione del sacrificio di una parte di sé stessi per donarsi all’altro permane, e non sempre si è disposti a compierlo.