Il Papu Gomez sfida Luis Alberto sui social: “Chi fa più assist vince una cena”

Sfida a colpi di assist per il Papu Gomez e Luis Alberto. I due numeri 10 sono stati protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre.

Il fantasista argentino dell’Atalanta ha pubblicato una serie di stories riportanti la classifica degli assist man del nostro campionato dell’anno solare 2019 e del decennio 2010-2020. In queste speciali classifiche, il capitano nerazzurro si trova sempre nelle prime posizioni: terzo, a quota 66 assist, in quella del decennio e secondo, a quota 12, in quella dell’anno solare.

Il primo posto di questa stagione spetta però a Luis Alberto, numero 10 della Lazio che sta vivendo un periodo d’oro: per lui 12 assist in 16 partite.

Ed è stato proprio lo spagnolo a lanciare la sfida, sempre sui social, al rivale in maglia nerazzurra: “Chi perde paga una cena a Ibiza” ha provocato Luis Alberto che, a onor del vero, in questo campionato è già a +6 sul Papu (12 a 6).

Chi vincerà la sfida?