Dalla Champions dell’Atalanta all’addio a Gimondi: il 2019 dello sport bergamasco

Imprese storiche, traguardi raggiunti, grandissime gioie ma anche dolori: il 2019 che si sta per chiudere è stato un altro anno ricco di emozioni per lo sport bergamasco.

Impossibile non partire dall’Atalanta, che nei dodici mesi appena passati ha compiuto qualcosa di letteralmente straordinario. Prima il terzo posto in campionato (mai nella sua storia era arrivata così in alto in Serie A) che l’ha portata a disputare la Champions League (prima volta storica anche questa), e poi gli ottavi di finale, proprio di Champions, conquistati con una rimonta memorabile.

Champions League, per l'Atalanta debutto assoluto nel 2019

Le date che resteranno segnate nella storia della società nerazzurra sono principalmente due: il 26 maggio, giorno di Atalanta-Sassuolo 3-1, quando sono stati conquistati gli ultimi punti che hanno decretato la qualificazione nella massima competizione per club; e l’11 dicembre, quando a Kharkiv Castagne, Pasalic e Gosens hanno schiantato lo Shakhtar Donetsk regalando alla Dea il secondo posto nel girone e, quindi, gli ottavi di finale.

Ci sono altre due date molto importanti nel 2019 dell’Atalanta. Il giorno della sfortunata finale di Coppa Italia, il 15 maggio, con 22mila bergamaschi partiti per Roma per assistere a Lazio-Atalanta (2-0 per i biancocelesti, con polemiche). E il 6 ottobre, quando la nuova curva Pisani, abbattuta e ricostruita in meno di 5 mesi, è stata inaugurata col 3-0 sul Lecce.

I tifosi dell'Atalanta nella nuova curva Pisani

Ma non c’è stato solo calcio nel 2019 sportivo di Bergamo.

Il 6 aprile è una data da ricordare perché è stata quella che ha segnato il ritorno in pista di Claudia Cretti, due anni dopo la terribile caduta al Giro in Rosa del 2017 (leggi QUA). La 23enne bergamasca, in sella alla bici della Born to Win G20 Borier Parts Ambedo, è tornata a gareggiare (con una doppia vittoria!) alla Due giorni del mare di Marina di Massa con un obiettivo ben chiaro: le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Il 29 maggio il Giro d’Italia ha invece colorato di rosa la provincia di Bergamo, con la partenza da Lovere e il suo passaggio nell’alta Val Seriana. Due giorni dopo, il 31 maggio, Roberta Marzani – bergamasca classe 1996 – ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Under 23 di Scherma, a Plovdiv.

A giugno, col primo vero caldo, tre date importantissime per lo sport orobico. Il 16, a Cagliari, la nazionale italiana sorde di pallavolo ha raggiunto il tetto d’Europa battendo 3-0 la Russia, trascinata dalla bergamasca Ilaria Galbusera (capitana e leader del gruppo). Il 23 giugno Francesca Nocera, dopo un anno di stop per problemi di salute, è invece tornata a vincere il campionato italiano di motocross; mentre il 24 giugno la Lombardia ha fatto festa per le Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano-Cortina: nella delegazione uscita vittoriosa a Losanna c’erano anche le “nostre” Sofia Goggia e Michela Moioli.

Francesca Nocera, 26enne di Fara Olivana con Sola

L’11 luglio Giulio Ciccone ha fatto parlare di sé l’Italia intera conquistando la maglia gialla al Tour de France. L’abruzzese bergamasco d’adozione (da anni vive a Sorisole) è stato il leader provvisorio della corsa francese dopo il traguardo della Planche des Belles Filles.

Il 30 luglio la posa della prima pietra di quello che sarà il nuovo stadio dell’AlbinoLeffe, nel quartier generale del club a Zanica.

La festa dei giocatori atalantini a Kharkiv

A settembre l’Atalanta ha debuttato in Champions League, per la prima volta nella sua storia ultracentenaria. A battezzare i nerazzurri c’è stato un tremendo 4-0 a Zagabria, ma Gomez e compagni si sono rifatti poi nel girone di ritorno strappando un pari al Manchester City e battendo i croati prima e lo Shakhtar Donetsk poi, conquistando il pass per gli ottavi di finale l’11 dicembre.

A proposito di Atalanta: il 9 settembre Gian Piero Gasperini è diventato cittadino onorario di Bergamo.

Giorgia Villa, bergamasca classe 2003

L’8 ottobre è stato il giorno della bergamasca Giorgia Villa e della nazionale italiana di ginnastica artistica, che ha chiuso i Mondiali di Stoccarda con una medaglia di bronzo che sa di storia.

Il 29 ottobre è stato il ciclista 25enne di Brembate Sopra Simone Consonni a portare in alto i colori di Bergamo: in coppia con Elia Viviani ha trionfato alla Sei Giorni di Londra. Nessuna coppia italiana ci era mai riuscita prima.

Oney Tapia, 43 anni, di Sotto il Monte

Il 13 novembre, a Dubai, è toccato invece a Oney Tapia esultare con la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali paralimpici di lancio del disco.

Il 2019 verrà – purtroppo – ricordato anche per gli addii dati a due grandi personaggi della Bergamo sportiva: l’ex responsabile del settore giovanile dell’Atalanta Mino Favini, scomparso il 23 aprile all’età di 83 anni; e il leggendario ciclista orobico Felice Gimondi, morto improvvisamente a 76 anni il 16 agosto mentre si trovava in vacanza in Sicilia.