Da “Ballerina” a “Vasco Nonstop live 018+019”: la tv del 30 dicembre

Per la prima serata in tv, lunedì 30 dicembre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Ballerina”.

Nel 1879, una bambina orfana sogna di fare la ballerina. Per realizzare il suo sogno, fugge dalle campagne rurali della Bretagna per raggiungere Parigi, dove riesce ad accedere all’Opera nazionale.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Vasco Nonstop live 018+019”. Il film ripercorre i trionfali concerti tenuti da Vasco Rossi allo stadio milanese di san Siro nelle estati del 2018 e del 2019.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Angel Bassett, Peter Krause e Aisha Hind. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Emergenze”, “Lasciare andare”, “Legami di famiglia” e “Il giorno peggiore di sempre”. Nel primo, la detective Athena Grant grazie alla sua esperienza e abilità, deve gestire sempre i casi più complicati. Nel secondo, un grave incidente, avvenuto sulle montagne russe del luna park, lascia tutti in una situazione traumatica. Nel terzo, la squadra è messa a durissima prova quando Chimney Kenneth Choi è gravemente ferito in un incidente automobilistico. Nel quarto, un incidente aereo a Los Angeles richiede con urgenza il lavoro di tutta la squadra. Athena, intanto, prende soluzioni drastiche per la protezione di sua figlia.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la seconda delle tre puntate della fiction “I miserabili”, con Dominic West, Lily Collins, Olivia Colman, David Oyelowo e Adeel Akhtar. Jen Valjean decide di prendersi cura di Cosette, rimasta orfana dopo aver perso la madre. Javert, un poliziotto con cui Jean ha un conto aperto, lo perseguita e lo costringe a nascondersi in un convento insieme con la ragazzina.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda il documentario “Mountains – La vita sopra le nuvole”. Verranno proposti “Himalaya (seconda parte)” e “Ande”. Nel primo, si prosegue il viaggio alla scoperta delle vette innevate dell’Himalaya, la catena montuosa più alta del mondo. Nel secondo, la trasmissione si sposterà in Sud America, sulla cordigliera delle Ande, che si snoda per più di 7000 chilometri, attraverso l’Argentina, il Cile, il Perù, la Bolivia, ‘Ecuador, il Venezuela e la Colombia.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Caro Babbo Natale” e “Un tuffo nel passato”. Nel primo, l’angelo custode Joséphine in occasione del Natale è sotto pressione, ha troppi impegni e va in crisi. Nel secondo, Chanelle, Leonard e Louison sono tre “clienti” difficili da gestire: Joséphine e l’angelo apprendista Gabriele si ritrovano in difficoltà.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Un amico molto speciale”, con Tahar Rahim; su Rai4 alle 21.10 “A-Team”, con Liam Neeson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mediterraneo”, con Diego Abatantuono; su La5 alle 21.10 “Il sogno di una vita”; su Iris alle 21 “Ave, Cesare!”, con George Clooney; e su Italia2 alle 21.30 “My Hero Academia the movie – Two heroes”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata de “L’altro 900”. A settant’anni dalla prima edizione de “La pelle” una puntata dedicata al giornalista e scrittore toscano Curzio Malaparte, pseudonimo di Kurt Erich Suckert (Prato, 9 giugno 1898 – Roma, 19 luglio 1957).

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Astronaut Wives Club”, con Odette Yustman. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Aria di cambiamento”, “Problemi da risolvere”, “Nuove richieste” e “Rallentare?”. Nel primo, Trudy Cooper viene a sapere che i dirigenti della Nasa ritengono che non c’è posto per le donne nello spazio. Nel secondo, John Glenn lascia la Nasa per Washington. Nel terzo, Marilyn Lovell si ritrova a dover nascondere una gravidanza inaspettata. Nel quarto, Betty è costretta ad affrontare una dura realtà e a pianificare daccapo il suo futuro.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene presentano: Come è morto Marco Pantani?”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.