Consigli per festeggiare il Capodanno senza far soffrire i nostri animali

Il Capodanno si avvicina e dopo il cenone in compagnia degli amici, si aspetta la fine dell’anno tutti insieme per poi, allo scoccare della mezzanotte, scoppiare qualche botto o fuoco d’articificio.

Noi ci divertiamo, ma i nostri amici a quattrozampe? Spari, scoppi, fuochi d’artificio sono una vera e propria fonte di stress per gli animali a tal punto che, al seguito di un rumore forte o improvviso, questi potrebbero scappare per arrivare a perdersi. I cani sono dotati di un udito ipersensibile, e i botti provocano loro un forte fastidio che a volte noi tendiamo a sottovalutare; se la nostra sensibilità uditiva si triplicasse, forse capiremmo la sensazione provata dagli animali all’udire di un suono di questa portata.

I cani soprattutto, provano un grande spavento e tendono a nascondersi in varie parti della casa perché la paura è talmente forte che cercano di trovare subito un rifugio in cui ripararsi. Nel peggiore dei casi, se si trovano in giardino potrebbero avere delle reazioni istintive arrivando a scavalcare recinzioni gettandosi in mezzo alla strada, rischiando di creare danno, oltre che a loro stessi, anche agli automobilisti.

Ecco una lista di piccoli consigli che potreste adottare la notte di Capodanno:

Non lasciare che il tuo cane (o il gatto) affronti in solitudine le sue paure, e togli di torno tutti quegli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso fosse preso dal panico e, per correre a nascondersi, ci finisse contro.

Evita di lasciarli all’aperto: la paura fa compiere loro gesti imprevedibili, e il primo è la fuga.

Non tenerli legati alla catena, perché potrebbero strangolarsi.

Non lasciarli sul balcone, perché potrebbero gettarsi nel vuoto.

Dotali di tutti gli elementi identificativi possibili.

Se si nascondono in un luogo della casa, lasciali lì: considerano sicuro il loro rifugio.

Ignora il più possibile il tuo cane finché manifesta lo stato di agitazione: rassicurarlo e tranquillizzarlo in queste circostanze equivale infatti a premiarlo proprio nel momento in cui è estremamente agitato.

Cerca di minimizzare l’effetto dei botti tenendo accese radio o tv.

Presta attenzione anche agli animali in gabbia: non tenerli sul balcone.

Se hai animali anziani, cardiopatici e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori, rivolgiti con anticipo al tuo veterinario di fiducia;

Nel caso dei gatti, non guardarli negli occhi: potrebbero diventare aggressivi.

Il consiglio più (o forse meno) scontato da dare è quello di dire ai vostri figli, amici e parenti di evitare di usare i botti o i fuochi come fonte di divertimento. Si può celebrare l’anno nuovo senza far del male a nessuno; si possono comprare delle stelline di Natale che una volta accese sono perfette per scattare delle foto e soprattutto non fanno rumore!