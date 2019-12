Botti di Capodanno, le ordinanze e l’invito alla prudenza di Polizia e Comuni

Bergamo e provincia si preparano a festeggiare la notte di San Silvestro, salutando il 2019 e dando il benvenuto al nuovo anno. Tra un brindisi e l’altro, come ogni 31 dicembre, torna alla ribalta il tema della sicurezza sull’utilizzo dei botti. Alcuni Comuni hanno emanato delle ordinanze di divieto o limitazione, altri dei semplici vademecum appellandosi al buon senso dei cittadini. Anche la Questura di Bergamo, in questi giorni, ha diffuso alcuni video sui social lanciando l’hashtag #festeggiain sicurezza.

BERGAMO

Palafrizzoni ha pubblicato un’ordinanza per “divieto temporaneo detenzione di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti; di articoli pirotecnici destinati a fini di svago e di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro” dalle 18 del 31 dicembre 2019 alle 06 del 1° gennaio 2020 in occasione della manifestazione “Capodanno in piazza”.

ALMÈ

L’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Bandera ha pubblicato sul proprio sito un vademecum invitando la cittadinanza ad un uso prudenziale e contenuto dei botti, “al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri, evitare il rischio di incendi ma soprattutto limitare i disagi provocati agli animali”.

BONATE SOTTO

“Si avvicina il capodanno che immancabilmente si porta con se’ l’usanza dei fuochi d’artificio e relativi botti – scrive sui social il sindaco, Carlo Previtali -. A coloro che chiedono ordinanze di divieto rispondo che non vi sono le condizioni per il controllo, oltre a sentenze che hanno dichiarato la loro illegittimità. Ci si può comunque divertire, festeggiando il nuovo anno anche senza il ‘botto’, ma se proprio non si riesce a rinunciarvi si usi il buon senso, ricordando che il loro utilizzo possono ferire persone, spaventare bimbi, persone e animali. Importante che si utilizzino fuochi d’artificio regolarmente certificati e non in situazioni di pericolo. Buon Anno”.

BRIGNANO GERA D’ADDA

Il sindaco Beatrice Bolandrini, in un post su Facebook, invita i concittadini a contenere l’utilizzo dei botti di Capodanno. “Sappiamo bene – scrive – quanto i rumori possano risultare fastidiosi e avere effetti negativi anche sulle persone, specialmente quelle più fragili, quindi agiamo di conseguenza! Personalmente non amo i botti, e nemmeno Giulio li sopporta, ma credo nel rispetto reciproco!”.

CALVENZANO

Il sindaco Fabio Ferla invita ad un divertimento responsabile, evitando i botti.

COMUN NUOVO

L’amministrazione, sulla sua pagina Facebook, invita al buon senso elencando cinque buoni motivi per evitare i botti: “Possono ferire le persone; spaventano i bambini; fanno morire tanti animali, domestici e selvatici; fanno fuggire cani e gatti per la paura; inquinano l’ambiente”.

DALMINE

Il Comune dell’hinterland ha emesso un’ordinanza per le limitazioni nell’utilizzo di fuochi pirotecnici sul territorio comunale. “Si informa la cittadinanza che le violazioni alle disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro”.

TORRE BOLDONE

Sul sito del Comune l’ordinanza che regola la vendita, l’accensione e lo sparo di artifici pirotecnici. Per i trasgressori sanzioni da 40 a 240 euro.

TRESCORE BALNEARIO

L’amministrazione invita i cittadini ad un utilizzo consapevole degli articoli pirotecnici, limitando i “botti” e privilegiando l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti.

ZANICA

Il sindaco Luigi Locatelli ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un vademecum sui possibili rischi sulle sicurezza dei fuochi artificiali: “Il piccolo gesto di non sparare un botto – commenta – è un segno di rispetto verso le persone e in particolare i più piccoli, gli animali, l’ambiente in cui viviamo. Confido, in ogni caso, che coloro che vogliano usarli si muniscano di fuochi regolarmente certificati e che provvedano alla raccolta dei residui: spettacolo per certi versi ancora più fastidioso dei fuochi medesimi”.