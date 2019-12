Bergamo, in un anno 621 imprese in meno, ma 5mila addetti in più – Le mappe

Con 306mila sedi d’impresa attive (5,9% del totale nazionale), Milano si colloca al secondo posto nella classifica delle province italiane per numero di imprese, dopo Roma che ne ha 365mila (7%), ma prima per numero di addetti con 2,2 milioni (13% nazionale) contro gli 1,5 milioni (9%) di Roma che è seconda. Al terzo posto ci sono Napoli per imprese (244 mila) e Torino per addetti (769 mila). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2019 e 2018. Stabili a 5,2 milioni le imprese nazionali, grazie al rafforzamento delle città maggiori: a Roma +1,3%, a Milano +1%, a Napoli +0,8%.

"Sono le grandi città che diventano sempre più luogo di concentrazione delle imprese - spiega Marco Dettori, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - La capacità di Milano di rafforzarsi dal punto di vista imprenditoriale è fondata su un’economia che riesce ancora a innovarsi e aperta al contributo di chi vuole realizzare una propria idea. Milano mantiene il proprio ruolo come città attrattiva a livello nazionale e all’estero”.

La Lombardia arriva verso la fine del 2019 con 817 mila imprese attive e circa 4 milioni di addetti. Numeri che ne fanno la prima regione italiana, pesando il 16% del sistema imprenditoriale italiano e il 24% degli addetti delle imprese nazionali.

Tra le province dopo Milano che è prima con 306mila imprese e 2,2 milioni di addetti, vengono Brescia (con 105 mila imprese e 422 mila addetti) e Bergamo (con 85 mila imprese e 390 mila addetti), tra le prime anche in Italia.

Tiene il sistema imprenditoriale lombardo, anche se registrano andamenti positivi solo Milano (+1% le imprese) e Monza (+0,4%). Stabili Como e Lodi.

Il dato degli addetti in regione è di 4 milioni con punte a Milano (2,2 milioni), Brescia e Bergamo (circa 400 mila), Monza e Varese (oltre 200 mila). Il settore che pesa di più è il commercio con quasi 200 mila imprese, seguito dalle costruzioni (132 mila) e dal manifatturiero (94 mila).

Dando uno sguardo alla sola Bergamo, la provincia chiude il 2019 (dati aggiornati al terzo trimestre) con un totale di 84.531 imprese: la maggior parte si concentrano nei settori del commercio (oltre 19mila), costruzioni (17.500) e attività manifatturiere (10.600).

Rispetto allo scorso anno il saldo è negativo dello 0,7%, che tradotto in numeri significa 621 imprese in meno.

Cresce, però, il numero degli addetti che rispetto a un anno fa sono 5mila in più: dai 385.137 del terzo trimestre 2018, si è arrivati a 390.308. Circa un terzo di questi lavora nelle attività manifatturiere (131.787, duemila in più rispetto a un anno fa): seguono commercio (54.607) e costruzioni (41.158).

Nelle mappe seguenti i dettagli a livello nazionale, regionale e provinciale (non disponibili i dati delle province di Barletta-Andria-Trani e Sud Sardegna).

Le imprese attive in Italia

La mappa italiana degli addetti

Numero di addetti ogni 100 abitanti e l'andamento regionale