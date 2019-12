Bennato, Pintus, feste in piazza e fuochi: il Capodanno in Bergamasca

Sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per festeggiare il Capodanno. Mentre locali e ristoranti propongono serate a tema e cenoni con menù ad hoc, in città e provincia vengono organizzati eventi con musica live, animazione, dj-set e balli per divertirsi tutta la notte senza tralasciare il brindisi di mezzanotte.

Tra gli appuntamenti spiccano Eugenio Bennato in centro a Bergamo e lo show di Pintus al Creberg. Da annotare, inoltre, tante feste in piazza, fiaccolate e i fuochi d’artificio in diverse località.

Bergamonews vi propone una panoramica relativa al territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. E in questa sezione potete anche inserire le iniziative per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

– Angelo Pintus al Creberg con il suo nuovo show

– A Bergamo Capodanno con la taranta ed Eugenio Bennato

CASTIONE DELLA PRESOLANA

– “Capodanno in piazza” a Castione della Presolana

CLUSONE

– “Capodanno in piazza dell’Orologio” a Clusone

COLERE

– Fiaccolata di fine anno a Colere

LOVERE

– Apertura del palaghiaccio al porto turistico di Lovere

PONTE SAN PIETRO

1 gennaio – Festa di Capodanno a Ponte San Pietro

ROVETTA

– “Aspettando Capodanno” a Rovetta

SAN PELLEGRINO TERME

– “Capodanno in piazza” a San Pellegrino

SARNICO

– “Capodanno in piazza” a Sarnico

SCANZOROSCIATE

– Capodanno al Beach Village di Scanzorosciate

SCHILPARIO

– Capodanno in Val di Scalve

SELVINO

– “Capodanno in piazza” a Selvino