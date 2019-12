E allora… andiamo verso il 2020 e scopriamo quale cielo sarà sopra Bergamo e la provincia con Simone Beretta che ha curato il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una poderosa struttura anticiclonica con massimi pressori sull’Europa sud occidentale, estendendosi verso la Scandinavia innesca una discesa di aria artica fin verso il comparto europeo sud orientale. La Lombardia viene interessata in modo marginale, pertanto assisteremo a un ulteriore lieve calo termico, ma con valori nella media per il periodo in un contesto di precipitazioni assenti con cieli poco nuvolosi, fatto salvo per formazioni di nebbie in pianura, mentre la colata artica condizionerà il tempo sul medio Adriatico e al Sud. Da martedì 31 l’alta pressione andrà a coricarsi verso lo scacchiere centro meridionale europeo, ne conseguirà un aumento delle temperature, clima mite per il periodo in quota, accentuazione delle nebbie in pianura, e precipitazioni assenti almeno fino al 2 gennaio.

Lunedì 30 dicembre 2019

Tempo Previsto: Nelle aree alpine e prealpine generalmente poco nuvoloso. Altrove al mattino nuvoloso per nubi basse o nebbie fitte specie sulla bassa padana centro occidentale dove in alcuni casi potrebbero persistere anche nelle ore diurne, tendenza a schiarite e dissoluzione della nebbia altrove. Dal tardo pomeriggio possibile nuova formazione di nebbie localmente fitte sulla bassa pianura

Temperature: In lieve calo le minime, valori attorno -3/1°C con valori attorno a 2/3°C nei grossi centri urbani. Massime stazionarie o in lieve calo comprese tra 4 e 7°C con valori inferiori nelle zone con persistente nebbia

Martedì 31 dicembre 2019

Tempo Previsto: Su Alpi, Prealpi e Appennino generalmente poco nuvoloso. Nelle aree di alta pianura e pedemontana nuvoloso per nubi basse in graduale dissolvimento dalle prime luci dell alba. Sulle restanti aree pianeggianti nebbie a tratti fitte specie lungo l’asta del po’in temporaneo diradamento verso le ore centrali della giornata, ma in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime in pianura stazionarie o in lieve aumento. Valori compresi tra -3/ 2°C. Massime in aumento tra 5/9°C. Valori in pianura attorno alla mezzanotte tra 0/3°C.