Zapata si allena a Zingonia: “Ho tanta voglia di tornare, l’incubo è alle spalle”

“Ho tanta voglia di tornare, l’incubo ormai è alle spalle”. È fermo dallo scorso 12 ottobre Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. A tenerlo lontano dai campi di gioco una lesione all’adduttore destro rimediata con la maglia della Colombia.

Duvan Zapata (foto: Atalanta BC)

“Ho approfittato della settimana di Natale per recuperare lavorando da solo a Zingonia – ha detto ai canali ufficiali del club nerazzurro – spero di essere già in campo per la prossima partita” ovvero all’Epifania. A Bergamo, contro il Parma.

“In mia assenza i compagni hanno fatto cose straordinarie – conclude il bomber sudamericano – dalla partita di coppa a Kharkiv alla chiusura d’anno col 5-0 al Milan che ho visto in tribuna allo stadio. A vedere le partite da fuori ho sofferto, soprattutto perché non potevo fare niente per la mia squadra”