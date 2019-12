Valbondione, 21enne con le ciaspole scivola su lastra di ghiaccio e cade per 30 metri

Grave incidente intorno a mezzogiorno, nei pressi del rifugio Mirtillo a Valbondione. L’elisoccorso si è alzato in volo da Brescia per soccorrere una 21enne con le ciaspole, originaria di Reggio Emilia, precipitata per una trentina di metri dopo essere scivolata su una lastra di ghiaccio.

La giovane, soccorsa in codice rosso, è diretta in ospedale a Sondalo con politraumi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino di Valbondione e i carabinieri di Clusone.