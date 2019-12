Scomparso da oltre sei mesi, ritrovato il corpo di Angelo Zanchi

È stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zanchi, il pensionato di 78 anni di Alzano di cui non si avevano più notizie da oltre sei mesi. Domenica 29 dicembre un’escursionista lo ha notato in una fenditura tra due rocce, nei boschi di Olera.

I famigliari dell’anziano non si sono mai dati pace: tra angoscia e dolore non hanno mai smesso di cercare il loro caro, scomparso il 6 giugno e per i quale si erano mobilitati Soccorso Alpino, Carabinieri, Unità cinofile, protezione civile e Vigili del Fuoco. L’ipotesi, al momento, è quella di un tragico gesto da parte del 78enne.