Si è chiusa con un trionfo in solitaria di Primien Manirafasha la prima edizione della Maratonina dei Lemine.

La competizione, organizzata all’ombra dei capolavori dell’arte romanica, ha visto il successo del ruandese che ha completato i 21,097 chilometri in programma in 1h12’53”.

Transitato al passaggio del secondo giro con trentadue secondi di vantaggio sul compagno di squadra Koech Joash Kipruto, il portacolori del Team Serim ha progressivamente ampliato il distacco concludendo la prova con oltre un minuto sul 35enne keniano.

Terzo posto per Francesco Mascherpa che, dopo la buona prestazione ottenuta alla Maratona di New York, si è confermato anche in terra bergamasca.

“E’ la prima volta che corro qui. Sono contento per come sia andata, considerando anche le difficoltà presenti lungo il percorso – ha dichiarato dopo l’arrivo l’alfiere dell’Azzurra Garbagnatese -. La stagione appena trascorsa è stata senza dubbio caratterizzata dall’esperienza vissuta nella Grande Mela, tuttavia il mio obiettivo è quello di migliorare il personale”.

In campo femminile trionfo per l’orobica Claudia Noris (Runners Bergamo) che, accompagnata dal calore dei propri tifosi, ha tagliato il traguardo di Almenno San Salvatore davanti a Ana Nanu (Atletica Rimini Nord).