“Il campionato fa 90” o “I Miserabili”? La tv del 29 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 29 dicembre RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Il mio nome è Thomas”, di e con Terence Hill.

In sella alla sua motocicletta, Thomas affronta un viaggio solitario tra l’Italia e la Spagna. Durante i preparativi però incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani. Thomas a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca e, per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui. Dopo qualche giorno, finalmente di nuovo solo, viaggia con la sua Harley Davidson verso il deserto. Qui trova un posto ideale: un altopiano circondato da montagne che si affaccia su un grande canyon dove decide di sostare. Si stabilisce in un piccolo paese abbandonato in stile far west per vivere a contatto con la natura. Presto però Lucia decide di raggiungerlo e stravolgere ancora una volta la sua quiete. È proprio nel deserto di Almeria che i due iniziano davvero a conoscersi, stringono un’amicizia sincera e, malgrado le molte differenze, saranno preziosi l’uno per l’altra.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda la serata speciale “Il campionato fa 90”. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, conducono questo quiz che vuole celebrare i novant’anni della nascita del campionato a girone unico della Serie A. in veste di concorrenti ci sono vecchie glorie del pallone tra cui Oscar Damiani, Eraldo Pecci e Roberto Boninsegna. Tra gli ospiti della serata Ubaldo Pantani, Neri Marcoré, Melissa Satta e Bruno Pizzul.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà la prima delle tre puntate della fiction “I Miserabili”, con Dominic West, Lily Collins, Olivia Colman e David Oyelowo. Nel 1815, mentre la Francia è lacerata dalla guerra contro gli inglesi, il detenuto Jean Valjean viene scarcerato dopo 19 anni di prigionia. L’incontro con il vescovo Myriel segna una tappa fondamentale della sua vita e l’uomo, ravvedutosi, decide, sotto falsa identità, di dedicare ciò che resta della sua esistenza ad aiutare gli altri.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con la fiction “Tut – Il destino di un Faraone”, con Avan Jpgia, Ben Kingsley, Nonso Anozie, Alexander Siddig e Peter Gadiot. Tutankhamon, figlio del faraone Akhenaton, intorno all’anno 1330 avanti Cristo eredita il trono d’Egitto e prende possesso del potente regno, che è però dilaniato da feroci contrasti e accese rivalità.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà “Pizza Hero – La sfida dei forni”, che vede il ritorno di Gabriele Bonci alla ricerca dei migliori fornai d’Italia.

La formula resta quella – tre forni si sfidano in ogni puntata, ambienta in una città diversa – ma stavolta il premio è di 2mila euro in gettoni d’oro ed è prevista una prova in più. I concorrenti dovranno preparare una pizza speciale che omaggi il luogo, avvalendosi dei prodotti tipici di quelle terre.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Love actually – L’amore davvero”, con Hugh Grant; su Canale5 alle 21.20 “Zootropolis”; su Italia 1 alle 21.20 “Din Don – Il ritorno”, con Enzo Salvi; e su Rai4 alle 21.10 “Shin Godzilla”, con Hiroki Hasegawa.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Heat – La sfida”, con Al Pacino e Robert De Niro; su La5 alle 21.10 “12 regali di Natale”; e su Iris alle 21 “Le crociate”, con Orlando Bloom.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Pacific with Sam Neill”. Sam Neill esplora l’Australia, l’ultima tappa che Cook ha raggiunto sull’imbarcazione Endeavour prima di tornare in Inghilterra.

A seguire, alle 22.05 si proseguirà con “Ritorno alla natura”. Paludi a perdita d’occhio, boschi sconfinati e fiumi tumultuosi dipingono i vasti panorami del Kainuu di molti colori. Reetta e Antti ripercorrono gli itinerari che hanno ispirato Elias Lönnrot, autore del poema epico ‘Kalevala’.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Sara Dew, Justin Chambers e Patrick Dempsey. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Le cose che abbiamo detto”, “Parla ora”, “Il silenzio del suono” e “Una canzone per rinascere…”. Nel primo, tutti sono in attesa dell’inizio della cerimonia nuziale, ma la Baley è in ospedale poichè deve operare Adele. Nel secondo, con l’avvicinarsi del giorno del matrimonio di April e Matthew, i medici del Grey & Sloan Memorial Hospital si preparano al grande giorno. Nel terzo, Alex, Pierce e Meredith, fermi in macchina a causa di un incidente, scendono dall’auto per dare una mano. Nel quarto, Arizona e Mark litigano pesantemente quando bisogna scegliere tra salvare il bambino e salvare Callie.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Checco Zalone show”; su Real Time alle 18.20 il reality “Il castello delle cerimonie”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The Big bang theory”.