Camera di commercio, contributi per chi partecipa a fiere internazionali: 250mila euro per le Pmi

La Camera di commercio di Bergamo stanzia un fondo di 250.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese a rimborso dei costi di partecipazione a eventi fieristici di rilevanza internazionale in Italia e all’estero che abbiano avuto luogo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2019.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute, da un minimo di 1.500 euro (su una spesa di 3.000) a un massimo di 5.000 euro. Per la qualifica internazionale delle fiere che si svolgono in Italia si fa esclusivo riferimento a quelle individuate come tali nel “Calendario delle fiere di rilevanza internazionale” pubblicato annualmente

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.

È possibile richiedere il contributo per una sola fiera. La domanda può essere presentata dalle 09 del 7 gennaio al 7 febbraio 2020 esclusivamente tramite il sito Webtelemaco, accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce “Contributi alle imprese”, secondo quanto dettagliato nell’art. 6 del bando.