Botti di capodanno: i Rangers d’Italia in soccorso agli animali

Ogni anno molti animali, spaventati dai fuochi d’artificio esplosi durante i festeggiamenti del nuovo anno, si allontanano e vagano disorientati in cerca di un rifugio tranquillo, non riuscendo talora a ritornare a casa.

L’associazione Nazionale dei Rangers d’Italia svolge diverse iniziative utili sia a informare i proprietari sui corretti comportamenti da tenere nei riguardi dei loro amici a 4 zampe, che tesi a soccorrere gli animali in difficoltà. Come spiega il Presidente Emmanuele Marziali, per tutta la sera e notte di capodanno, i volontari raccoglieranno le richieste d’intervento dei cittadini e metteranno a disposizione personale qualificato e mezzi attrezzati su tutta la provincia di Bergamo, per l’eventuale recupero degli animali vaganti. Ricordiamo che è attivo il numero verde 800912432 per le richiesta d’intervento.