Come saranno gli ultimi giorni dell’anno sotto il profilo del tempo a Bergamo e in tutta la provincia? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione nella giornata di sabato conquista ulteriore terreno verso nord e verso est raggiungendo anche le zone più settentrionali del continente. Sul suo bordo orientale scende aria più fredda che andrà ad interessare maggiormente il centro-sud Italia con pochi effetti sulla Lombardia.

Sabato 28 dicembre 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi tempo buono con cielo poco nuvoloso. Su pianure, Appennino e prime Prealpi adiacenti le pianure qualche nube medio-bassa, più compatta sull’area occidentale della regione in parziale diradamento in giornata. Possibili foschie o nebbie su basse pianure in parziale diradamento nelle ore diurne. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in calo e comprese tra 8 e 10°C. Minime stazionarie e comprese tra -2 e 4°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Domenica 29 dicembre 2019

Tempo Previsto: la notte su Alpi e Prealpi e Appennino poco nuvoloso. Su pianure, sino alle prime Prealpi cielo nuvoloso per nubi medio-basse, senza precipitazioni. Possibili foschie o nebbie su pianure. In giornata su Alpi e Prealpi poco nuvoloso; su pianure tendenza ad aperture con nubi/nebbie più insistenti sull’area occidentale con nebbie in sollevamento ma localmente persistenti. Precipitazioni assenti ovunque.

Temperature: massime in calo e comprese tra 5 e 9°C; valori più bassi potrebbero registrarsi nelle aree con nebbia persistente. Minime in lieve calo e comprese tra -3 e 3°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Lunedì 30 dicembre 2019

Tempo Previsto: su Alpi, Prealpi ed Appennino cielo poco nuvoloso. Su pianure poco nuvoloso ma con rischio nebbie o nubi basse, soprattutto la notte ed al mattino ma localmente, su medio-basse pianure, presenti anche nelle ore diurne.

Temperature: massime stazionarie e comprese tra 5 e 9°C; valori più bassi potrebbero registrarsi nelle aree con nebbia persistente. Minime stazionarie e comprese tra -3 e 3°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.